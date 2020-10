Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három szlovén nyelvű szórakoztató csatorna került ezzel a TV2-höz.","shortLead":"Három szlovén nyelvű szórakoztató csatorna került ezzel a TV2-höz.","id":"20200930_szloven_tevetarsasag_tv2_planet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b2f431-5945-4cad-8d01-832ee5c02471","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_szloven_tevetarsasag_tv2_planet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:55","title":"Szlovén tévétársaságot vett a TV2 Csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier...","id":"20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6088ff87-235a-437c-a1e1-f2557d3a8715","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Új klippel jelentkezik a Belau","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nagy vihart kavart Magyarországon, hogy Katarina Barley, Európai Parlament egyik alelnökének olyan kijelentést tulajdonítottak, miszerint pénzügyileg ki akarja éheztetni Magyarországot és Lengyelországot. Kiderült, hogy a kérdéses interjúban ez nem hangzott el, félrefordították a német szociáldemokrata politikus szavait, amiért az érintett újság elnézést is kért.","shortLead":"Nagy vihart kavart Magyarországon, hogy Katarina Barley, Európai Parlament egyik alelnökének olyan kijelentést...","id":"20201002_Nem_a_magyarokat_csak_Orbant_akarja_kieheztetni_az_Europai_Parlament_alelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d99983-98f9-4ba0-a7e3-73d20db16e8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_Nem_a_magyarokat_csak_Orbant_akarja_kieheztetni_az_Europai_Parlament_alelnoke","timestamp":"2020. október. 02. 09:55","title":"Nem a magyarokat, csak Orbánt akarja kiéheztetni az Európai Parlament alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","shortLead":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","id":"20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd20ca7-4aa1-43da-9c83-0b482714b584","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","timestamp":"2020. október. 02. 06:19","title":"Donald Trump és felesége karanténba vonul koronavírus-gyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olyasmivel indultunk egy éve, amit sem az olvasók, sem a szerzők, de pontosan még a szerkesztők sem ismertek. ","shortLead":"Olyasmivel indultunk egy éve, amit sem az olvasók, sem a szerzők, de pontosan még a szerkesztők sem ismertek. ","id":"20201001_Mindannyian_nagyon_sokat_tanultunk__Nagy_Ivan_Zsolt_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2428157-d7c9-429f-9975-4b67f007a3bc","keywords":null,"link":"/360/20201001_Mindannyian_nagyon_sokat_tanultunk__Nagy_Ivan_Zsolt_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. október. 01. 12:30","title":"Mindannyian nagyon sokat tanultunk – Nagy Iván Zsolt a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ac3fde-684d-48f9-8307-49b6fb2f056e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi futballszurkolók horvát társaikkal verekedtek össze februárban egy barátságos focimeccs alatt.","shortLead":"A pécsi futballszurkolók horvát társaikkal verekedtek össze februárban egy barátságos focimeccs alatt.","id":"20201001_pecs_tmegverekedes_pmfc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ac3fde-684d-48f9-8307-49b6fb2f056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3225a5c1-9c81-47d8-bae6-fb7d27500456","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_pecs_tmegverekedes_pmfc","timestamp":"2020. október. 01. 13:17","title":"16 ember ellen emeltek vádat a pécsi szurkolói tömegverekedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre egyheti nyugdíjat utalnak, ami évente emelkedik. ","shortLead":"Jövőre egyheti nyugdíjat utalnak, ami évente emelkedik. ","id":"20201001_Orban_13havi_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e397ee8-e8cb-41e9-a86e-e0e903a112c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Orban_13havi_nyugdij","timestamp":"2020. október. 01. 11:09","title":"Orbán: A koronavírus sem akadályozza meg a 13. havi nyugdíj visszaépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]