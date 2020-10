Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben.","shortLead":"A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben.","id":"20201001_Navalnij_oroszorszag_mergezes_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc15e39-0b3a-4b0e-a2c2-1b7a1cf9e685","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Navalnij_oroszorszag_mergezes_","timestamp":"2020. október. 01. 10:14","title":"Navalnij biztosan visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","shortLead":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","id":"20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a031c73f-3e16-45d6-9860-425c5ec75c60","keywords":null,"link":"/elet/20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","timestamp":"2020. október. 02. 07:25","title":"A hétvégén visszakacsint a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","shortLead":"Az M0-s autóúton is csak araszolva lehet haladni.","id":"20201002_Torlodas_M7es_Mos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00fca5e9-2162-4df1-8f99-e955ebd8bea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6a33ff-95fc-4741-9b1b-dc68f32b60f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Torlodas_M7es_Mos","timestamp":"2020. október. 02. 08:15","title":"Nagy a dugó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan szeretnének otthonról dolgozni.","shortLead":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan...","id":"20201001_home_office_munka_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0072fe89-907c-4f02-8111-46c7b0d46bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_home_office_munka_ado","timestamp":"2020. október. 01. 12:17","title":"Az adózást is megkavarhatja a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40fd1-9a77-4571-97dd-9a50d6929a55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre kevesebben jelölik meg civil szervezeteket.","shortLead":"Egyre kevesebben jelölik meg civil szervezeteket.","id":"20201002_A_mentoknek_ajanlottak_fel_a_legtobben_adojuk_egy_szazalekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54a40fd1-9a77-4571-97dd-9a50d6929a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dced4c47-4398-4e65-88d9-fc1c21275220","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_A_mentoknek_ajanlottak_fel_a_legtobben_adojuk_egy_szazalekat","timestamp":"2020. október. 02. 05:33","title":"A mentőknek ajánlották fel a legtöbben adójuk egy százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérésben 1750 amerikait kérdeztek meg arról, mit gondol az 5G-s iPhone érkezéséről. Volt, aki úgy tudta, neki már eddig is 5G-s iPhone-ja volt.","shortLead":"Egy friss felmérésben 1750 amerikait kérdeztek meg arról, mit gondol az 5G-s iPhone érkezéséről. Volt, aki úgy tudta...","id":"20201001_apple_iphone_12_5g_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df32cd49-9584-4a34-94ee-a0388e495d6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_apple_iphone_12_5g_felmeres","timestamp":"2020. október. 01. 09:33","title":"Felmérés mutatja: nem hozza lázba az Apple-rajongókat az 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","shortLead":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","id":"20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48196afd-2917-45e0-9be6-5733a0b54a27","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","timestamp":"2020. október. 02. 10:06","title":"Kemenesi Gábor: Valószínűleg már korábban is megvolt a napi ezer új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]