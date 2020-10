A magyar virtuáldizájner Samók Tamás, aki X-Tomiként ismert a nemzetközi autós sajtóban is, most nem valamilyen prémium vagy sportkocsit rajzolt át, hanem a legújabb Daciákat. Egyből két újdonság is érkezett a fantáziája révén: egy pickup és egy kombi.

Megjegyzendő, ha nem is volt túl gyakori az utakon, de a Dacia Loganból anno létezett pickup és kombi változat is. Vélhetően ezek adták az ötletet, hogy a most bemutatott legújabb, már harmadik generációs Dacia Loganhoz tervezzen platós változatot.

© X-Tomi

A megújult Dacia Logan, Sandero és Stepway modellek közös jellemzője egyébként a vízszintes Y formájú vonal a nappali menetfényben, amely mind az első, mind a hátsó lámpákban megjelenik és amelyekkel határozottan modernebb külsőt kaptak a romániai modellek.

Itt pedig az X-Tomi féle kombi változat, amely végképp olyan megjelenésű, amelynek lehetne piaca, arról nem is beszélve, hogy valójában az egyik legpraktikusabb karosszériaforma a kombi.

© X-Tomi

Az új Dacia modellekről fontos tudni, hogy dízel változat már nem készül belőlük, a kínálatban csak 3 hengeres benzines egységek maradtak. A 65 lóerős teljesítményű 1 literes szívómotor jelenti a belépőszintet. Ezen kívül érkeznek 0.9 literes 90 lóerős turbómotoros egységgel, valamint egy 100 lóerős, egyliteres motorú változatban is.

