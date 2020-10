Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Szijjarto_szerint_szegyen_hogy_Salvinit_birosag_ele_allitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6a22-7287-4f54-a44f-74e385ec1710","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Szijjarto_szerint_szegyen_hogy_Salvinit_birosag_ele_allitjak","timestamp":"2020. október. 03. 14:43","title":"Szijjártó szerint szégyen, hogy Salvinit bíróság elé állítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról. Kiderült: messze még a Kánaán.","shortLead":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról...","id":"20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfad85d-29c8-47af-a697-ddbf4217ae4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","timestamp":"2020. október. 02. 10:33","title":"Hiába van itt az 5G, még mindig kevesen tudják használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","shortLead":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","id":"20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a01a8b-5301-4aa4-953b-66d420a78f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","timestamp":"2020. október. 01. 17:20","title":"Duplázott egy Porsche: két kilométeren belül kétszer is gyorshajtáson kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosok figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai elnök esetében több tényező is aggodalomra adhat okot azok után, hogy kiderült, pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Orvosok figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai elnök esetében több tényező is aggodalomra adhat okot azok után...","id":"20201002_Donald_Trump_kora_es_tulsulya_miatt_is_kockazatot_jelenthetnek_a_koronavirusos_komplikaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94bcdf2-0108-4219-8fd4-4f2e3b1452c6","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Donald_Trump_kora_es_tulsulya_miatt_is_kockazatot_jelenthetnek_a_koronavirusos_komplikaciok","timestamp":"2020. október. 02. 10:24","title":"Donald Trump kora és túlsúlya miatt is kockázatot jelenthetnek a koronavírusos komplikációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Paris Saint-Germain brazil csatára még a Barcelona színeiben került konfliktusba Spanyolország adóhivatalával, melynek a feketelistáján jelenleg ő a legelső.

","shortLead":"A Paris Saint-Germain brazil csatára még a Barcelona színeiben került konfliktusba Spanyolország adóhivatalával...","id":"20201001_Neymar_34_millio_euroval_tartozik_az_adohivatalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adce7155-294e-4b0d-a96e-c56bb41a8faf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Neymar_34_millio_euroval_tartozik_az_adohivatalnak","timestamp":"2020. október. 01. 16:15","title":"Neymar 34 millió euróval tartozik az adóhivatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszer klinikai tesztelése most kezdődik itthon, de már korábban is kezeltek vele betegeket. A kórházban kezelt, középsúlyos állapotú koronavírus-fertőzöttek hamarabb gyógyulnak meg a szertől.","shortLead":"A gyógyszer klinikai tesztelése most kezdődik itthon, de már korábban is kezeltek vele betegeket. A kórházban kezelt...","id":"20201003_koronavirus_Magyarorszag_gyogyszer_favirapir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae80ff2-8c05-49e5-9cdd-c0dbe5bef3f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_koronavirus_Magyarorszag_gyogyszer_favirapir","timestamp":"2020. október. 03. 08:36","title":"Szlávik: Már több mint száz betegnél használták a favipiravirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","shortLead":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","id":"20201001_erdogan_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571dae0-5e9e-4d35-890f-ea6d96382a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_erdogan_eu","timestamp":"2020. október. 01. 21:07","title":"Erdogan: Az EU sekélyessé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer akár 140 évet is kaphat.","shortLead":"A producer akár 140 évet is kaphat.","id":"20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed413-e22e-4aad-9e86-d313fcc7cfb4","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","timestamp":"2020. október. 03. 12:03","title":"Újabb hat esetben vádolják szexuális visszaéléssel Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]