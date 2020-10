Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer ellen. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.

Wartburg helyett Opel: 30 éve szűnt meg az NDK – 1990. október 3.

A CNN megszerzett egy hangfelvételt, amelyen az elnök többek között a pestishez hasonlítja a koronavírust.

Trump korábban nem aggódott, hogy elkapja a koronavírust ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet is részt vesz a hazai fejlesztésű favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai vizsgálatában - közölte az intézmény megbízott főigazgatója szombaton a kórház MTI-hez eljuttatott videójában.

A Korányiban is tesztelik a hazai fejlesztésű gyógyszert, de hónapok múlva lesz csak eredmény

Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.

Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota

A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban

44 százalék elégedetlen a járványügyi intézkedésekkel, 3 százalék szerint pedig járvány sincs - derült ki a Pulzus Kutató felméréséből. Közvélemény-kutatás: A magyarok fele alapvetően elégedett a járványügyi intézkedésekkel

Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több száz gépre írt ki beszerzést.

Tele vagyunk raktárban álló lélegeztetőgéppel, de megint veszünk