[{"available":true,"c_guid":"c9130ca9-cf3b-4272-af38-1e159305d622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tao mindkét szemére megvakult, de 17 hetes segítőjének köszönhetően majdnem teljes életet tud élni.","shortLead":"Tao mindkét szemére megvakult, de 17 hetes segítőjének köszönhetően majdnem teljes életet tud élni.","id":"20201003_tao_golden_retriever_vak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9130ca9-cf3b-4272-af38-1e159305d622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36858b8-0fb4-4fc6-81a3-47b0cc8b32ad","keywords":null,"link":"/elet/20201003_tao_golden_retriever_vak","timestamp":"2020. október. 03. 13:36","title":"Saját vakvezetőkutyát kapott a látássérült golden retriever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2019-hez képest 73 százalékkal kevesebb turista utazott az országba az év első nyolc hónapjában.

","shortLead":"2019-hez képest 73 százalékkal kevesebb turista utazott az országba az év első nyolc hónapjában.

","id":"20201003_Koronavirus_turizmus_Spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd27d3a-d356-48ed-a148-7b51cc96238f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Koronavirus_turizmus_Spanyolorszag","timestamp":"2020. október. 03. 11:33","title":"Összeomlott a turizmus Spanyolországban, amely tavaly a világ második legvonzóbb utazási célpontja volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és a klub egyik játékosát sem engedi el hazája válogatottjához, vagyis Szoboszlai Dominik is lemarad a magyarok csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőjéről.","shortLead":"A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és...","id":"20201004_Lemarad_a_valogatott_idei_legfontosabb_meccserol_Szoboszlai_Dominik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72772a22-25fa-48c2-abdc-65b5fc7936f0","keywords":null,"link":"/sport/20201004_Lemarad_a_valogatott_idei_legfontosabb_meccserol_Szoboszlai_Dominik","timestamp":"2020. október. 04. 10:48","title":"Lemarad a válogatott idei legfontosabb meccséről Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","shortLead":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","id":"20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffffb9a-89b0-4c62-ae9d-445e88c7bc52","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","timestamp":"2020. október. 04. 15:11","title":"Hackerek lopták el svájci egyetemek dolgozóinak bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7adad7a-c6ab-4013-ac5b-abde4739e481","c_author":"","category":"itthon","description":"Rácz Pál független jelöltet választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszolnok polgármesterévé a vasárnapi időközi önkormányzati választáson","shortLead":"Rácz Pál független jelöltet választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszolnok polgármesterévé a vasárnapi...","id":"20201004_Racz_Pal_lett_Abaujszolnok_uj_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7adad7a-c6ab-4013-ac5b-abde4739e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e782b1-1d37-4c44-a79f-6fb8b5609f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Racz_Pal_lett_Abaujszolnok_uj_polgarmestere","timestamp":"2020. október. 04. 21:45","title":"Rácz Pál lett Abaújszolnok új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce67c3e-b8b9-4fe0-abdd-ff3d544884ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szupernagy tömegű fekete lyuk hálójában lévő galaxisokat észlelt az Európai Űrügynökség (ESA) Nagyon Nagy Teleszkópja (VLT). A hat galaxis a fekete lyuk körül helyezkedett el, amikor az univerzum kevesebb, mint egymilliárd éves volt. Ez az első alkalom, hogy ilyen közeli csoportosulást sikerült megfigyelni időben ennyire közel az ősrobbanáshoz.","shortLead":"Szupernagy tömegű fekete lyuk hálójában lévő galaxisokat észlelt az Európai Űrügynökség (ESA) Nagyon Nagy Teleszkópja...","id":"20201005_szupernagytomegu_fekete_lyuk_haloja_galaxisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ce67c3e-b8b9-4fe0-abdd-ff3d544884ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b508f66b-e873-4203-8124-27ded72d6e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_szupernagytomegu_fekete_lyuk_haloja_galaxisok","timestamp":"2020. október. 05. 07:03","title":"Lefotóztak egy szupernagy fekete lyuk hálójának fogságába esett galaxisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b07019-f5f1-49d9-b966-de1ff7a2efad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek adatik meg az ideális, napközbeni munkavégzés lehetősége, sokan kényszerülnek arra, hogy éjszaka dolgozzanak. Ilyenkor nagy ellenfél a fáradtság, az álmosság, ami nem megfelelő teljesítményhez, rosszabb esetben akár balesetekhez is vezethet. Ám a jelek szerint ez ellen lehet orvosság.","shortLead":"Nem mindenkinek adatik meg az ideális, napközbeni munkavégzés lehetősége, sokan kényszerülnek arra, hogy éjszaka...","id":"202040_kave_alvas_elott_hatekony_egyuttallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b07019-f5f1-49d9-b966-de1ff7a2efad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8877b4-609c-4663-a406-c5b3b4994156","keywords":null,"link":"/360/202040_kave_alvas_elott_hatekony_egyuttallas","timestamp":"2020. október. 04. 08:30","title":"Csodákra képes egy kávé és 30 perc alvás kombinációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]