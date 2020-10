Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85967a4c-7008-4e63-b8fc-324e21f18e27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatásban nem azt számolták ki, hogy mennyibe kerülne a klímaváltozás ellen küzdeni, hanem azt, hogy mennyire drága volna a kárenyhítés. Olyan számok jöttek ki, amelyekkel inkább a csillagászok szoktak foglalkozni, de egy pozitívum azért van: legalább arra van esély, ha visszafogjuk a károsanyag-kibocsátást, hogy az évszázad közepe után ne romoljon rettenetesen a helyzet még tovább.","shortLead":"Egy új kutatásban nem azt számolták ki, hogy mennyibe kerülne a klímaváltozás ellen küzdeni, hanem azt, hogy mennyire...","id":"20201006_klimavaltozas_karok_katasztrofa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85967a4c-7008-4e63-b8fc-324e21f18e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a9238-2b9c-4ba2-a5aa-3fb509da2ab0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_klimavaltozas_karok_katasztrofa","timestamp":"2020. október. 06. 12:16","title":"A magyar GDP 29-szeresét költhetik el a klímaváltozás kárenyhítésére 2100-ban, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és nem írna humbug szövegeket.","shortLead":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és nem írna humbug szövegeket.","id":"20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02f14b-7e4d-4771-808a-872164fb356c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 20:10","title":"Facebookon ment egymásnak az Index egykori újságírója és Gődény György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-24 fok is lehet kedden.","shortLead":"20-24 fok is lehet kedden.","id":"20201006_idojaras_omsz_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcaf9db-6d2f-4d8a-a77d-5c5cdd2be7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_idojaras_omsz_eso","timestamp":"2020. október. 06. 05:56","title":"Egy igazán szép őszi napunk lesz, mielőtt érkezik a nagy eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","shortLead":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","id":"20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffffb9a-89b0-4c62-ae9d-445e88c7bc52","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","timestamp":"2020. október. 04. 15:11","title":"Hackerek lopták el svájci egyetemek dolgozóinak bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump rosszabbul volt, mint elsőre közölték, Tarlós István vendettára számít, ha az ellenzék nyeri a választást, heves zivatarok jönnek délután. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Trump rosszabbul volt, mint elsőre közölték, Tarlós István vendettára számít, ha az ellenzék nyeri a választást, heves...","id":"20201005_Radar360_Ujabb_lelegeztetogepeket_vennenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62499458-59ef-44be-a7f5-6fa666fa3d90","keywords":null,"link":"/360/20201005_Radar360_Ujabb_lelegeztetogepeket_vennenek","timestamp":"2020. október. 05. 08:05","title":"Radar360: Újabb lélegeztetőgépeket vennének, marad a patthelyzet SZFE-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint ebben a kérdésben nincs hatáskörük.\r

","shortLead":"A versenyhivatal szerint ebben a kérdésben nincs hatáskörük.\r

","id":"20201005_orban_viktor_tippmix_fradi_gvh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209a7c2-96c7-4626-8e82-8b52227c11fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_orban_viktor_tippmix_fradi_gvh","timestamp":"2020. október. 05. 07:02","title":"Orbán sportfogadós videójával nem foglalkozik a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt bérfeszültséget szül, ha csak az orvosok kapnak jelentős béremelést.","shortLead":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt...","id":"20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78135b09-9f90-4a52-bafe-44736983725c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","timestamp":"2020. október. 04. 16:03","title":"Az Egészségügyi Szakszervezet az orvosokéval arányos béremelést kér minden dolgozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5959785c-7075-48a7-b00f-afe2774bec2f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A fogyasztási szokások megváltozásától a betakarításig újabb csapást mért a koronavírus-járvány a kávéiparra, amely a gyarmati múltból eredő egyenlőtlenségek és a klímaváltozás miatt amúgy is súlyos válság elé néz. A kiszolgáltatott termelők teljesen ellehetetlenülhetnek.","shortLead":"A fogyasztási szokások megváltozásától a betakarításig újabb csapást mért a koronavírus-járvány a kávéiparra, amely...","id":"202039__fenntarthatatlan_kaveipar__jarvany__klima__odaporkolve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5959785c-7075-48a7-b00f-afe2774bec2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131dce0e-56c5-4d5b-9539-4831cf9f3ad7","keywords":null,"link":"/360/202039__fenntarthatatlan_kaveipar__jarvany__klima__odaporkolve","timestamp":"2020. október. 04. 13:30","title":"Kevesebb kávét iszik a világ, és ennek komoly következménye lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]