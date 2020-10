Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belügyminisztérium vezetését átvette egy ellenzéki politikus, a biztonsági szolgálat egykori magas rangú tisztségviselője.","shortLead":"A belügyminisztérium vezetését átvette egy ellenzéki politikus, a biztonsági szolgálat egykori magas rangú...","id":"20201006_kirigizisztan_tuntetes_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e5af4c-d45b-461b-a53f-933d79d37941","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_kirigizisztan_tuntetes_ellenzek","timestamp":"2020. október. 06. 11:15","title":"Érvénytelenítették a kirgiz választás eredményét, miután a tüntetők a kormány székházát is elfoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb72eaa4-edc4-4e19-81f8-f37313668701","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három tudós kapta meg idén a fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától. Mindannyian a csillagászati eredményeikért.","shortLead":"Három tudós kapta meg idén a fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától. Mindannyian a csillagászati...","id":"20201006_csillagaszat_felfedezes_fizikai_nobel_dij_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb72eaa4-edc4-4e19-81f8-f37313668701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7b0c3a-cb81-4e7a-8b70-e9648df8dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_csillagaszat_felfedezes_fizikai_nobel_dij_2020","timestamp":"2020. október. 06. 12:19","title":"A fekete lyukak és a Tejútrendszer sötét titkaiért járt idén a fizikai Nobel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai csoportosulása, amelyek együtt a parlament jelentős többségét adják. Manfred Weber, az Európai Néppárt, Dacian Ciolos, az Európa Megújul, Iratxe Garcia Perez, a Szociáldemokraták és Ska Keller, valamint Philippe Lamberts a Zöldek részéről “Az európai értékek nem eladók” címmel pubikálták álláspontjukat.","shortLead":"Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai...","id":"20201006_Az_EP_nem_alkuszik_a_jogallamisag_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85897661-caf8-4c3a-b703-866e7efa3c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Az_EP_nem_alkuszik_a_jogallamisag_kapcsan","timestamp":"2020. október. 06. 11:55","title":"Az EP nem alkuszik a jogállamiság kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11161ac2-12bf-495b-af15-9331aa8b0b59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat Trepiúno jobb oldalon elhelyezett pluszajtaja a hátsó ülésekről való be- és kiszállást egyszerűsíti. ","shortLead":"A Fiat Trepiúno jobb oldalon elhelyezett pluszajtaja a hátsó ülésekről való be- és kiszállást egyszerűsíti. ","id":"20201007_Ilyen_lesz_a_furcsa_extraajtos_Fiat_500as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11161ac2-12bf-495b-af15-9331aa8b0b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0d457c-8e10-43d4-971c-d668d6e15afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_Ilyen_lesz_a_furcsa_extraajtos_Fiat_500as","timestamp":"2020. október. 07. 12:20","title":"Fura, extra ajtós változatot kap a Fiat 500-as? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","shortLead":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","id":"20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245918f4-7e74-4687-bc37-2b139c9d8404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","timestamp":"2020. október. 05. 15:35","title":"Kaphat Babavárót, csokot, vagy lakáshitelt az, aki munkanélküli volt egy ideig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","shortLead":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","id":"20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c92c21f-dde8-42dc-a12f-c46d33c13cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","timestamp":"2020. október. 06. 19:11","title":"Novicsok nyomait találta Navalnij vérében a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","shortLead":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1f0fe-89b6-459f-a94a-4344a31ad5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","timestamp":"2020. október. 07. 12:01","title":"A génszerkesztés kifejlesztéséért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerdán éppen negyedszázada, hogy a legnagyobb magyar bank tőzsdére lépett.","shortLead":"Szerdán éppen negyedszázada, hogy a legnagyobb magyar bank tőzsdére lépett.","id":"20201007_Hatalmasat_kaszalt_aki_25_eve_vett_OTPreszvenyt_es_meg_is_tartotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b3f173-1cd4-48ed-9e8a-ac57f187b7f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Hatalmasat_kaszalt_aki_25_eve_vett_OTPreszvenyt_es_meg_is_tartotta","timestamp":"2020. október. 07. 12:45","title":"Százszorosan kaszált az, aki 25 éve vett OTP-részvényt és meg is tartotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]