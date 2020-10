Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","shortLead":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","id":"20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362810b3-b600-4b14-bff2-27a2800d1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","timestamp":"2020. október. 05. 09:59","title":"A Mercedes-AMG elektromos kerékpárban is Forma–1-es szintet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","shortLead":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","id":"20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede892f-eb39-4255-a9aa-cbd85317f377","keywords":null,"link":"/elet/20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"A rajongók kiborultak Lana del Rey maszkján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szarka Gábor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy tárgyalni szeretnének. ","shortLead":"Szarka Gábor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy tárgyalni szeretnének. ","id":"20201006_SZFE_kancellar_sztrajk_blokad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddf2c9a-fb22-4530-a4c6-9e70363f17d1","keywords":null,"link":"/elet/20201006_SZFE_kancellar_sztrajk_blokad","timestamp":"2020. október. 06. 12:24","title":"Az SZFE új kancellárja szerint a sztrájkolók \"terrorizálják a bent lévőket, egyáltalán nem látszik az egység\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalom vagy kampányfogás?","shortLead":"Aggodalom vagy kampányfogás?","id":"20201006_joe_biden_donald_trump_koronavirus_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd1e6b9-c05c-494f-82d9-3a31d5e011b3","keywords":null,"link":"/elet/20201006_joe_biden_donald_trump_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. október. 06. 09:55","title":"Bident úgy védi a felesége a koronavírustól, hogy abból oktatófilm lehetne Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári termelésnek már a 96,3 százalékára visszatornázta magát a járvány második hullámának érkezése előtt.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári...","id":"20201006_ipar_ksh_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff73438-1492-4b7e-a1e4-36e2b8dc5b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. október. 06. 09:00","title":"Majdnem visszatért a magyar ipar oda, ahol tavaly ilyenkor tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"Windisch Judit - Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán.","shortLead":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be...","id":"20201006_eu_ellatas_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cea03-548a-4d1c-8878-63ba6668d82d","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_eu_ellatas_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 06:30","title":"A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d1a568-468f-43c4-bdc1-48b718efb150","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idő előtt leselejtezett óceánjárókkal telt meg a hajóbontó a török Aligában, miután a koronavírus-járvány ezt az iparágat is súlyosan érintette.","shortLead":"Idő előtt leselejtezett óceánjárókkal telt meg a hajóbontó a török Aligában, miután a koronavírus-járvány ezt...","id":"20201005_aliga_hajotemeto_turizmus_oceanjarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d1a568-468f-43c4-bdc1-48b718efb150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea35f6e3-db2c-4763-b7b4-a37cee0bae24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_aliga_hajotemeto_turizmus_oceanjarok","timestamp":"2020. október. 05. 15:50","title":"A turizmusnak annyi, zsúfolásig telt hajótemetőt filmeztek drónról Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha ez sikerül, minden brit, skót, észak-ír és walesi háztartás ebből kapná az áramot.","shortLead":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha...","id":"20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3309d4-5c86-49ed-af00-fecf28f1a8d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","timestamp":"2020. október. 07. 09:03","title":"A britek nem viccelnek: szélerőműveket telepítenek a tengerre, 2030-ra minden háztartást így látnának el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]