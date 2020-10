Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatékonyak, de nem csodaszerek a vírus elleni gyógyszerek is.","shortLead":"Hatékonyak, de nem csodaszerek a vírus elleni gyógyszerek is.","id":"20201011_Szlavik_Javasolt_az_influenza_elleni_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc46fed-397d-4b29-936b-6c655db7c751","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Szlavik_Javasolt_az_influenza_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 11. 13:10","title":"Szlávik: Javasolt az influenza elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","shortLead":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","id":"20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5078f8-7d8f-4609-9b7b-b6d4842106f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. október. 11. 15:26","title":"Két kisteherautó ütközött Dabasnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","shortLead":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","id":"20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d509131c-cdfe-4abf-9935-b27f52207228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","timestamp":"2020. október. 10. 08:47","title":"Sebastian Kurz szerint biztonságos lesz síelni Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is kecsegtet a másodlagos luxuspiac.","shortLead":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is...","id":"20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60a5f-fa87-4a48-8ba0-82a5c6aaf8a5","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","timestamp":"2020. október. 10. 10:15","title":"Jó áron venne használtan Guccit? Ne reménykedjen, úgy még drágább is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai Bíróság a Lex CEU-t; lakásáfa-csökkentést ígért a miniszterelnök. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai...","id":"20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6ea3d-a7bc-4fbc-a88d-0d17965feb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","timestamp":"2020. október. 11. 07:00","title":"És akkor a kormány rádöbbent, hogy orvosok nélkül baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Unokái vigasztalják Benedek Miklóst fia, Benedek Tibor elvesztése miatt. A színművész először beszélt a gyászáról.","shortLead":"Unokái vigasztalják Benedek Miklóst fia, Benedek Tibor elvesztése miatt. A színművész először beszélt a gyászáról.","id":"20201009_benedek_miklos_benedek_tibor_atv_halhatatlanok_tarsulata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18218aeb-73c0-4137-90c7-e7d62a6a835a","keywords":null,"link":"/elet/20201009_benedek_miklos_benedek_tibor_atv_halhatatlanok_tarsulata","timestamp":"2020. október. 09. 18:10","title":"„Nagy dolgot vesztettem el” – megszólalt fia elvesztéséről Benedek Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szaldóelszámolást bruttóelszámolás váltja, ami a kilowattok helyett a forintokat számolja. Ha az ITM alacsonyabban szabja meg a megtermelt áram átvételi árát, mint amennyi az aktuális áramár, akkor hiába a napelem, fizetni kell a villanyszámlát.","shortLead":"A szaldóelszámolást bruttóelszámolás váltja, ami a kilowattok helyett a forintokat számolja. Ha az ITM alacsonyabban...","id":"20201009_lakossagi_napelemek_szaldoelszamolas_helyett_brutto_elszamolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5ae942-3b87-4846-9680-470761111a77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_lakossagi_napelemek_szaldoelszamolas_helyett_brutto_elszamolas","timestamp":"2020. október. 09. 21:02","title":"Változik az elszámolás, a jövőben az is fizethet villanyszámlát, akinek napelem van a háztetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump az amerikai gyógyszerfelügyelet figyelmébe ajánlotta az egyik készítményt, amivel kezelték. ","shortLead":"Trump az amerikai gyógyszerfelügyelet figyelmébe ajánlotta az egyik készítményt, amivel kezelték. ","id":"20201010_Trump_nem_gyozte_meg_a_szervezoket_toroltek_a_masodik_elnokjelolti_vitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a6580-31a1-43d4-aec5-2637dfdaa309","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Trump_nem_gyozte_meg_a_szervezoket_toroltek_a_masodik_elnokjelolti_vitat","timestamp":"2020. október. 10. 10:11","title":"Trump nem győzte meg a szervezőket, törölték a második elnökjelölti vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]