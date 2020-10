Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","shortLead":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","id":"20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79041e-80fe-4a0e-8fbd-13969c062c7c","keywords":null,"link":"/sport/20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","timestamp":"2020. október. 12. 14:01","title":"Könnygázzal oszlatta a rendőrség a Lakers bajnoki címét ünneplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született. Most azért állt a nyilvánosság elé, hogy ismertesse a valódi okokat.","shortLead":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született...","id":"20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6e248-6325-4f7d-ad57-ef85f7471079","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","timestamp":"2020. október. 12. 16:26","title":"A család ügyvédje szerint Bogdán László halálához közük volt a helyi beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","shortLead":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","id":"20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7237b1-c55d-46ba-8c57-de858787d311","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 12. 07:16","title":"Emberjogi szervezetek szerint több, mint 400 embert vettek őrizetbe a belarusz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a45a55-a2a9-427f-97bc-bd324718663c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a praktikum és a sportosság kéz a kézben együtt jár. ","shortLead":"Ilyen az, amikor a praktikum és a sportosság kéz a kézben együtt jár. ","id":"20201013_elado_egy_szuperritka_26_eves_bmw_m5_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a45a55-a2a9-427f-97bc-bd324718663c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d1cce6-9ecc-4e17-a246-e906aa2fb6bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_elado_egy_szuperritka_26_eves_bmw_m5_kombi","timestamp":"2020. október. 13. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka 26 éves BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1e782b-efd0-497d-b982-a921297775d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A napilap azt állítja, hogy a Budapest Airport tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy a vasútvonalat a repülőtér területén megépítsék.","shortLead":"A napilap azt állítja, hogy a Budapest Airport tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy a vasútvonalat a repülőtér...","id":"20201012_Budapest_Airport_repteri_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1e782b-efd0-497d-b982-a921297775d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e8e77c-f471-4033-8e3e-c2bf45691194","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Budapest_Airport_repteri_vasut","timestamp":"2020. október. 12. 08:32","title":"Magyar Nemzet: A Budapest Airport akadályozza a reptéri vasút megvalósítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung által fejlesztett Exynos 1080-as processzort egy Orion kódnévvel ellátott telefonba tették bele. Az első teszteredmény alapján az egység ráver több mostani csúcstelefon teljesítményére is.","shortLead":"A Samsung által fejlesztett Exynos 1080-as processzort egy Orion kódnévvel ellátott telefonba tették bele. Az első...","id":"20201013_antutu_teszt_exynos_1080_processzor_samsung_benchmark_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe519e-0b10-4464-8c29-a9e509b6999d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_antutu_teszt_exynos_1080_processzor_samsung_benchmark_teszt","timestamp":"2020. október. 13. 12:03","title":"Titokzatos telefonnal próbálták ki a Samsung új processzorát, elég jó számokat produkált a chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön már nulla fok lesz a minimumhőmérséklet az ország egyes részein.","shortLead":"Csütörtökön már nulla fok lesz a minimumhőmérséklet az ország egyes részein.","id":"20201012_idojaras_elorejelzes_eso_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731217a7-b0ad-4980-b74f-d1d9a3015b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_idojaras_elorejelzes_eso_szel","timestamp":"2020. október. 12. 05:38","title":"Sok szelet és esőt kapunk egész héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","shortLead":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","id":"20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db132cc3-893d-4ce2-903b-77d21ae732fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 12. 21:34","title":"Hadházy nem akart a kampányhajrában beszélni Bíró László korrupciógyanús ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]