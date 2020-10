Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3c2e613-ed74-4883-8af6-5216b56ba6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 15-én Lesz, Ami Lesz címmel megjelenik a Fonogram- és Klipszemle-díjas Carson Coma második nagylemeze. Előtte azonban itt egy lemezelőzetes klip, amelyet először a hvg.hu-n tekinthet meg.","shortLead":"Október 15-én Lesz, Ami Lesz címmel megjelenik a Fonogram- és Klipszemle-díjas Carson Coma második nagylemeze. Előtte...","id":"20201014_Tudja_mi_az_a_hobbihajotorott__itt_a_Carson_Coma_uj_klipje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c2e613-ed74-4883-8af6-5216b56ba6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edad5c30-a5dd-494c-bdc8-a9502e857172","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Tudja_mi_az_a_hobbihajotorott__itt_a_Carson_Coma_uj_klipje","timestamp":"2020. október. 14. 15:30","title":"Tudja, mi az a hobbihajótörött? – itt a Carson Coma új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb demokráciához és jogállamisághoz is vezethet – mondta az Egyensúly Intézet online konferenciáján Francis Fukuyama amerikai filozófus. Stumpf István volt alkotmánybíró szerint pedig a politikusoknak akár néhány éven belül eddig nem tapasztalt társadalmi konfliktusokkal kell majd szembenézniük. ","shortLead":"A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb...","id":"20201013_Fukuyama_koronavirus_jarvany_Stumpf_demokracia_bizalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3bd719-36d5-4fb2-9f5c-e56cf1b1bc38","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Fukuyama_koronavirus_jarvany_Stumpf_demokracia_bizalom","timestamp":"2020. október. 13. 17:10","title":"Fukuyama: A járványhelyzet végül még erősítheti is a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tisztább víz került a pohárba, most már látni, mire számíthatnak a kisadózó cégek jövőre. Persze csak akkor, ha addig nem változtatnak ismét a szabályokon. ","shortLead":"Tisztább víz került a pohárba, most már látni, mire számíthatnak a kisadózó cégek jövőre. Persze csak akkor, ha addig...","id":"20201014_Igy_elesedne_2021re_a_kata_es_a_kiva__vannak_zarodo_kiskapuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a09e36b-7ce5-4579-8fa1-6955cd40a88f","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Igy_elesedne_2021re_a_kata_es_a_kiva__vannak_zarodo_kiskapuk","timestamp":"2020. október. 14. 14:28","title":"Így élesedne 2021-re a kata és a kiva - vannak záródó és kinyíló kiskapuk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetek és jegyzetek mellé hasznos emlékeztetők kerültek a Viber alkalmazásba.","shortLead":"Az üzenetek és jegyzetek mellé hasznos emlékeztetők kerültek a Viber alkalmazásba.","id":"20201013_viber_emlekeztetok_jegyzeteim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af23e38-7eb7-4514-ae80-01d14ece2eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_viber_emlekeztetok_jegyzeteim","timestamp":"2020. október. 13. 08:03","title":"Hasznos funkció jött a Viberbe, örülni fog neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","shortLead":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","id":"20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae629159-84fd-4d54-9db7-33f8bfe49629","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","timestamp":"2020. október. 13. 10:46","title":"Királynői kitüntetést kapott Marcus Rashford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei. A luxusautók sötét oldalát tárja fel a Duma Aktuál, kellő iróniával. ","shortLead":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei...","id":"20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e21241-12c9-4fa8-9c48-855978c75a74","keywords":null,"link":"/360/20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","timestamp":"2020. október. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Szoftverhiba lehet a BMW-ben, hogy lemegy az ablak, ha bekapcsolod a Bódi Gusztit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17997eac-a3f3-4c83-9c4f-d03b5902cf51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A boltosok azt kérik, hogy a bérbeadók a járvány miatti nehéz helyzetre tekintettel ne emeljenek árat.","shortLead":"A boltosok azt kérik, hogy a bérbeadók a járvány miatti nehéz helyzetre tekintettel ne emeljenek árat.","id":"20201014_Nem_eleg_a_koronavirus_a_gyenge_forint_miatt_is_sok_kereskedo_szenved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17997eac-a3f3-4c83-9c4f-d03b5902cf51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb64b26-1114-4fd8-afa0-16294ab4c8e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nem_eleg_a_koronavirus_a_gyenge_forint_miatt_is_sok_kereskedo_szenved","timestamp":"2020. október. 14. 12:50","title":"A kereskedők azt szeretnék, hogy ne lehessen bérleti díjat emelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcd01dc-92da-495c-8bc1-18e6981984c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadseregben már a kutyákra is kiterjesztett valóság-szemüveget tennének, hogy biztonságosabban találják meg a harctéren elrejtett bombákat.","shortLead":"Az amerikai hadseregben már a kutyákra is kiterjesztett valóság-szemüveget tennének, hogy biztonságosabban találják meg...","id":"20201014_amerikai_hadsereg_bombakereso_kutya_ar_szemuveg_kiterjeszett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dcd01dc-92da-495c-8bc1-18e6981984c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6d921b-e5fa-4fc3-93af-7fa83c12e344","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_amerikai_hadsereg_bombakereso_kutya_ar_szemuveg_kiterjeszett_valosag","timestamp":"2020. október. 14. 11:33","title":"Speciális szemüveget kaphatnak az amerikai hadsereg kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]