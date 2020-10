Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. október. 15. 07:30","title":"A koronavírus felértékelte a kockázatkezelést a nagyvállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes Károly pedig leforgathatja a Krisztus ingét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes...","id":"20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f94947-7c6f-4f62-bc40-6c6aa931f9c0","keywords":null,"link":"/elet/20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","timestamp":"2020. október. 14. 13:25","title":"Vidnyánszky Rákóczi-sorozatra kap pénzt, és Kovács Ákos is rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami e-bicikli program EU-s pénzből, addig is mutatjuk, hogy lehet a legjobb feltételekkel több százezres vagy milliós biciklit venni.","shortLead":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami...","id":"20201014_ekerekpar_hitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69c25c5-999b-4768-9288-61d14e26c6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ekerekpar_hitel_bank360","timestamp":"2020. október. 14. 07:15","title":"Biciklit hitelből? Mutatjuk a lehetőségeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f121d72-531d-4344-90a4-429fefe90b05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online hirdetések és megosztások helyett offline csatornán terjeszti a koronavírus-helyzettel kapcsolatos online tartalmait Lenkei Gábor, akinek nagyjából százezer követős oldalát korábban a legnagyobb járványtagadó oldalakat eltüntető akciója keretében deaktivált a Facebook. A linkek a YouTube-ra mutatnak, ahol a jelek szerint elfér, ha egy több tízezres nézettségű videóban azt állítja valaki, hogy nincs járvány, nincs megbízható teszt, vannak viszont \"csodálatos\" gyógymódok.","shortLead":"Online hirdetések és megosztások helyett offline csatornán terjeszti a koronavírus-helyzettel kapcsolatos online...","id":"20201014_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany_videok_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f121d72-531d-4344-90a4-429fefe90b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11bad2e-d0ba-455d-b363-ac89892940c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany_videok_youtube","timestamp":"2020. október. 14. 08:03","title":"\"Eltitkolt jó hírek\" a koronavírusról – Lenkei doktor papíron és YouTube-on járna túl az őt törlő Facebook eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d0cc99-512b-44bb-a854-1980cf2f8011","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mennyiben függ anyánktól és apánktól, az általuk teremtett otthoni légkörtől, hogy felnőttként újra és újra bántalmazó párkapcsolatokban találjuk magunkat? A kép árnyaltabb, mint gondolnánk.","shortLead":"Mennyiben függ anyánktól és apánktól, az általuk teremtett otthoni légkörtől, hogy felnőttként újra és újra bántalmazó...","id":"20201015_Ezert_is_talalhatjuk_magunkat_bantalmazo_kapcsolatokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d0cc99-512b-44bb-a854-1980cf2f8011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49edcfc0-f21c-4910-8473-52e7e0f463ca","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201015_Ezert_is_talalhatjuk_magunkat_bantalmazo_kapcsolatokban","timestamp":"2020. október. 15. 13:15","title":"Ezért is találhatjuk magunkat bántalmazó kapcsolatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","shortLead":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","id":"20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faa1998-602a-4db1-a713-e1f8b00291e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","timestamp":"2020. október. 14. 14:52","title":"Megint sikerült újat mutatni szabálytalan szállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3ac62-7052-4b58-8897-05cd51e88fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész onnan indult, hogy ismeretlenek kezdtek szórólapokat osztogatni azzal, valójában hajléktalanszálló épülne.","shortLead":"Az egész onnan indult, hogy ismeretlenek kezdtek szórólapokat osztogatni azzal, valójában hajléktalanszálló épülne.","id":"20201013_soroksar_utcarol_lakasba_berlakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3ac62-7052-4b58-8897-05cd51e88fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615bd62-d090-40fb-b08d-fe665fb08331","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_soroksar_utcarol_lakasba_berlakas","timestamp":"2020. október. 13. 20:34","title":"A soroksári önkormányzat torpedózta meg a bérlakások építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tudósok szerint aránylag kis változtatásoknak köszönhetően is hamar, sokat erősödhet a városi gyerekek immunendszere. ","shortLead":"A tudósok szerint aránylag kis változtatásoknak köszönhetően is hamar, sokat erősödhet a városi gyerekek immunendszere. ","id":"20201015_Egy_honapon_belul_erosodik_a_gyerekek_immunrendszere_ha_zoldteruleten_jatszanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44085e7f-2557-4034-8459-30d92f6d5951","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Egy_honapon_belul_erosodik_a_gyerekek_immunrendszere_ha_zoldteruleten_jatszanak","timestamp":"2020. október. 15. 11:40","title":"Küldjük ki a gyereket a szabadba, a több baktérium erősíti a szervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]