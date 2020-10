Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is írunk, a korabeli olvasó pedig még alig sejtette, mi fán terem az, amiről a rendszerváltás egyéb fontos eseményei közepette 1989 novemberében beszámolt a HVG. Igen, ez volt a mobiltelefon-szolgáltatás, amely egy évre rá működni is kezdett. Most, október 15-én lesz 30 éves az első hálózat.","shortLead":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is...","id":"20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7910ecd-1e7b-4f76-aaa6-d340a7cfb20c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","timestamp":"2020. október. 14. 14:32","title":"30 éve nagyot fordult az élet Magyarországon: azóta használhatunk mobiltelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Posta bezárta az összes üdülőjét, többet pedig eladnak közülük. A járvány nem kímélte a céget, az első félévben 5 milliárd árbevétel-kiesésük volt, viszont a munkaerőhiány már nem sújtja őket.","shortLead":"A Magyar Posta bezárta az összes üdülőjét, többet pedig eladnak közülük. A járvány nem kímélte a céget, az első...","id":"20201014_posta_schamschula_gyorgy_takarekbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb45ae4-9c6e-4350-87f1-c81fd0a90636","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_posta_schamschula_gyorgy_takarekbank","timestamp":"2020. október. 14. 10:11","title":"A Magyar Posta bezárta az összes üdülőjét és párat el is ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8a91f0-3b79-45fd-9fef-4848d1d39252","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201014_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8a91f0-3b79-45fd-9fef-4848d1d39252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1858-f7d0-4650-aa46-f40159cfedf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_orvosok","timestamp":"2020. október. 14. 15:57","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt egy- és kétgyermekes szülők is jelentős pénzügyi előnyre tehetnek szert – írja friss elemzésében a Bankmonitor. Ráadásul ezt a kedvezményt – ellenben a Babaváró hitellel – az élettársak, vagy éppen a gyermeküket egyedül nevelők is igénybe vehetik.","shortLead":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt...","id":"20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be691de-4448-417b-ba6f-61914dc77f0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","timestamp":"2020. október. 14. 09:30","title":"Milliókkal többet érhet a csok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős mennyiségű hó hullott a Mátra magasabban fekvő területein.","shortLead":"Jelentős mennyiségű hó hullott a Mátra magasabban fekvő területein.","id":"20201014_matra_kozlekedesi_fennakadas_aramszunet_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c064d-a76e-4f25-9eb2-b5872ea944ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_matra_kozlekedesi_fennakadas_aramszunet_havazas","timestamp":"2020. október. 14. 17:58","title":"Áramszünetet, közlekedési nehézségeket okoz a Mátrában esett 14 centis hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","id":"20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb66fdd-e90a-4f10-9638-4c270bd0c2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","timestamp":"2020. október. 13. 20:03","title":"Szokott reggelente sportolni? A tudósok találtak rá egy igen jó okot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jókor volt jó helyen, és most is ott lesz a belügyminiszter köréből indult exrendőr-vállalkozó.","shortLead":"Jókor volt jó helyen, és most is ott lesz a belügyminiszter köréből indult exrendőr-vállalkozó.","id":"202041_orszagos_birtokrendezo_jol_idozitett_avolt_rendorfonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227e8957-098e-4276-ac1e-6dcf49bd0318","keywords":null,"link":"/360/202041_orszagos_birtokrendezo_jol_idozitett_avolt_rendorfonok","timestamp":"2020. október. 13. 12:00","title":"A volt rendőrfőnök szimata azt súgja, hogy most lesz jó üzlet a birtokrendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","shortLead":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","id":"20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815dd44b-5b7a-4d1c-abbf-2a6af0483dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","timestamp":"2020. október. 13. 09:29","title":"Hihetetlen, hogy így is el lehet lopni egy autót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]