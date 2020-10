Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","shortLead":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","id":"20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a37aa7-0df3-4d3c-88f3-83895a8f552a","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. október. 15. 06:42","title":"Több megyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállapodás nélküli Brexitre is felkészül az EU, gyanús sztorit tiltott le a Facebook az amerikai elnökválasztási kampányban, tízezreket mentettek meg a koronavírus miatti korlátozások. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Megállapodás nélküli Brexitre is felkészül az EU, gyanús sztorit tiltott le a Facebook az amerikai elnökválasztási...","id":"20201016_Radar360_Az_SZFEkancellar_higgadtsagrol_Karacsony_gyamsagrol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f35541-11ec-4d76-b38c-8a04c70f86c2","keywords":null,"link":"/360/20201016_Radar360_Az_SZFEkancellar_higgadtsagrol_Karacsony_gyamsagrol_beszel","timestamp":"2020. október. 16. 08:00","title":"Radar360: Az SZFE-kancellár higgadtságról, Karácsony gyámságról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki felmentéséről. Bár nemzetközileg jegyzett szakemberről van szó, családjával együtt külföldre költözik. Az egyetem szerint megalapozott indokokról van szó.","shortLead":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki...","id":"20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21052203-a83d-4483-98eb-22406899d066","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","timestamp":"2020. október. 15. 11:15","title":"Panaszkodás Facebookon – ezért is rúgták ki a szegedi egyetem etikai bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","shortLead":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","id":"20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f7e057-7f93-450f-bff3-175058d5a238","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. október. 15. 11:25","title":"15 ezer rendőr és szükségállapot Bangkokban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae3d507-2da1-4e2a-bb69-5db6bb66fb8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"James király\" egy ritka Mercedes-Maybach G650 Landauletet vásárolt negyedik NBA-bajnoki címe alkalmából.","shortLead":"\"James király\" egy ritka Mercedes-Maybach G650 Landauletet vásárolt negyedik NBA-bajnoki címe alkalmából.","id":"20201015_Az_egyik_legritkabb_Mercedesszel_lepte_meg_magat_Lebron_James_a_bajnoki_cimert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae3d507-2da1-4e2a-bb69-5db6bb66fb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8050ee6-a9dc-4af8-8d00-22a0851b1426","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Az_egyik_legritkabb_Mercedesszel_lepte_meg_magat_Lebron_James_a_bajnoki_cimert","timestamp":"2020. október. 15. 14:02","title":"Az egyik legritkább Mercedesszel lepte meg magát Lebron James","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és mondta el, milyen a való életben az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro.","shortLead":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és...","id":"20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ea3d4-80a8-4a10-a996-15ca5f199b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","timestamp":"2020. október. 15. 15:03","title":"Van, aki már kézbe vehette az új iPhone-okat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szerző szerint Putyin, Erdogan és Trump számára a nacionalizmus nem hitkérdés, hanem eszköz a hatalom megtartására, de közben szükségük van egymásra. Ennek érdekében együttműködnek, olyannyira, hogy létrejött közöttük a nacionalista Internacionálé.



","shortLead":"A szerző szerint Putyin, Erdogan és Trump számára a nacionalizmus nem hitkérdés, hanem eszköz a hatalom megtartására...","id":"20201016_Die_Zeit_Szovetsegre_lepnek_a_politikai_kameleonok_koztuk_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c92cc4-6765-40f2-9b05-726eac8c6eb0","keywords":null,"link":"/360/20201016_Die_Zeit_Szovetsegre_lepnek_a_politikai_kameleonok_koztuk_Orban","timestamp":"2020. október. 16. 08:30","title":"Die Zeit: Szövetségre lépnek a politikai kaméleonok, köztük Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint egymillió tonna, már kezelt hűtővízről van szó, amit nem tudnak tovább hol tárolni. Elpárologni meg nem fog.","shortLead":"Több mint egymillió tonna, már kezelt hűtővízről van szó, amit nem tudnak tovább hol tárolni. Elpárologni meg nem fog.","id":"20201016_fukusima_atomeromu_hutoviz_sugarzas_radioaktivitas_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9040e2c6-36bd-47cc-977b-af4b090e2a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_fukusima_atomeromu_hutoviz_sugarzas_radioaktivitas_ocean","timestamp":"2020. október. 16. 06:08","title":"A japánok szerint nem ártalmas, így az óceánba engedhető Fukusima sugárszennyezett vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]