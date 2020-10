Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint nehéz időszak elébe nézünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nehéz időszak elébe nézünk.","id":"20201016_orban_viktor_siszezon_kulfold_koronavirus_teli_vakacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b57aed-6fa8-4561-8260-f1a799030024","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_orban_viktor_siszezon_kulfold_koronavirus_teli_vakacio","timestamp":"2020. október. 16. 10:44","title":"Orbán: Senki ne tervezzen a síszezonban külföldi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","id":"20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad5ebd0-a38a-4f2b-bda8-f34e92138029","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","timestamp":"2020. október. 15. 17:35","title":"Ursula von der Leyen elhagyta az EU-csúcsot és karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hat focistával dolgozik külön program szerint a Hosszú Katinkával korábban komoly sikereket elérő úszóedző.","shortLead":"Hat focistával dolgozik külön program szerint a Hosszú Katinkával korábban komoly sikereket elérő úszóedző.","id":"20201015_Shane_Tusup_foci_edzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b500b2-fa87-4d09-bfed-c0fb631ce601","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Shane_Tusup_foci_edzo","timestamp":"2020. október. 15. 16:32","title":"Harmadosztályú focicsapatnál lesz edző Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált a teljes szerkesztőségtől, ám a hatalomátvétel nem érte meglepetésként a szakmát. Egy ideje már benne volt a levegőben, hogy a NER megszerzi magának a Médiapiacot, miután a lap egy korábbi tulajdonosa, az Observer korábban szintén kormányközeli kézbe került. ","shortLead":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált...","id":"20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6363de9-a833-4ccd-ab9c-33613c2b5192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 15. 18:00","title":"Sejteni lehetett, hogy a Médiapiacra is feni a fogát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c9b62e-b4ae-4e94-a257-06547b5b702d","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Talán nem is gondolnánk, de a vashiány a fejlett országok lakosságának 60-80 százalékát érinti. Az okok természetesen nemenként és korcsoportonként eltérőek, de szorosan összefüggenek a táplálkozással és az életmóddal. Lássuk, mit tehetünk annak érdekében, hogy a szervezetünk elegendő vashoz jusson.\r

","shortLead":"Talán nem is gondolnánk, de a vashiány a fejlett országok lakosságának 60-80 százalékát érinti. Az okok természetesen...","id":"maltofer_20201016_Vashiany_okok_verszegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c9b62e-b4ae-4e94-a257-06547b5b702d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228e94b9-0154-4c99-a7b2-daa6bccd3ac3","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20201016_Vashiany_okok_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 16. 07:30","title":"Vashiány: szinte mindenki érintett lehet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"f99537cb-9ee1-4ff0-bb47-05469c7e4e40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a favágóélet nem volt elég izgalmas az önjelölt igazságosztónak.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a favágóélet nem volt elég izgalmas az önjelölt igazságosztónak.\r

","id":"20201015_dexter_sorozat_showtime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99537cb-9ee1-4ff0-bb47-05469c7e4e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269b3e54-7f46-43a1-ad04-194e935d4f0a","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_dexter_sorozat_showtime","timestamp":"2020. október. 15. 10:19","title":"Visszatér Dexter, a sorozatgyilkos vérnyomelemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002500b1-0686-4ff6-b95e-354b5ea6d236","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Megkongatta a vészharangot a Magyar Fürdőszövetség. Ötezer dolgozót küldhetnek el a magyar fürdők a következő néhány hónapban, ha nem kapnak kormányzati segítséget.","shortLead":"Megkongatta a vészharangot a Magyar Fürdőszövetség. Ötezer dolgozót küldhetnek el a magyar fürdők a következő néhány...","id":"20201015_furdok_valsag_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=002500b1-0686-4ff6-b95e-354b5ea6d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8fb3b0-2128-4c60-af47-29f3ddcf3e67","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_furdok_valsag_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 16:15","title":"Ötezer dolgozót küldhetnek el a magyar fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan barátkoztatható össze a vállalati kultúra az ipar 4.0 által hozott változásokkal? Nem csak elvi kérdés ez, sok cég működőképessége és puszta léte múlik azon, megtalálják-e a jó választ.","shortLead":"Hogyan barátkoztatható össze a vállalati kultúra az ipar 4.0 által hozott változásokkal? Nem csak elvi kérdés ez, sok...","id":"20201016_ipar_40_vallalati_kultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d79ce4d-ed70-41ee-8364-e22e08474331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_ipar_40_vallalati_kultura","timestamp":"2020. október. 16. 12:05","title":"Jönnek a robotok, és a munkát nem veszik el, de a vállalati kultúrát átírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]