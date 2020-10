Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki felmentéséről. Bár nemzetközileg jegyzett szakemberről van szó, családjával együtt külföldre költözik. Az egyetem szerint megalapozott indokokról van szó.","shortLead":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki...","id":"20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21052203-a83d-4483-98eb-22406899d066","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","timestamp":"2020. október. 15. 11:15","title":"Panaszkodás Facebookon – ezért is rúgták ki a szegedi egyetem etikai bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dc01c3-08f1-45fb-8688-47632a4e94d5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Világélelmezési Program a világ éhezőin segítő munkájáért kapta a kitüntetést, de egyedül nem fogja tudni megvédeni a világjárványtól különösen sújtott szegény országokat, ehhez szerinte globális közös fellépésre van szükség. ","shortLead":"A Világélelmezési Program a világ éhezőin segítő munkájáért kapta a kitüntetést, de egyedül nem fogja tudni megvédeni...","id":"202042__nobelbekedijas_wfp__harc_azehinseg_ellen__jarvany__korgo_gyomrok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99dc01c3-08f1-45fb-8688-47632a4e94d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057b76b-2dda-43cc-9f7f-3cb9848cf291","keywords":null,"link":"/360/202042__nobelbekedijas_wfp__harc_azehinseg_ellen__jarvany__korgo_gyomrok","timestamp":"2020. október. 15. 17:00","title":"Bibliai léptékű éhínség veszélyére figyelmeztet a Nobel-békedíjat kapott ENSZ-szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül a koronavírus-oltás. A testület ajánlást is közreadott, amelyben felsorolja, hogy kik kaphatják meg először a vakcinát.","shortLead":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül...","id":"20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a0c30-01ba-4617-b886-ab7c69933ff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Bár oltás még nincs, oltási stratégia már van az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hat focistával dolgozik külön program szerint a Hosszú Katinkával korábban komoly sikereket elérő úszóedző.","shortLead":"Hat focistával dolgozik külön program szerint a Hosszú Katinkával korábban komoly sikereket elérő úszóedző.","id":"20201015_Shane_Tusup_foci_edzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b500b2-fa87-4d09-bfed-c0fb631ce601","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Shane_Tusup_foci_edzo","timestamp":"2020. október. 15. 16:32","title":"Harmadosztályú focicsapatnál lesz edző Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65949e8-4586-4cca-9595-8a322f230b5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Manapság egyre több iskolában fogadják el, hogy elektronikus eszközökön, tableteken, laptopokon írják meg a házi feladatot a gyerekek, azonban egyre több kutatás erősíti meg azt, hogy az írás mikéntje hatással lehet a tanulási és emlékezési képességekre. ","shortLead":"Manapság egyre több iskolában fogadják el, hogy elektronikus eszközökön, tableteken, laptopokon írják meg a házi...","id":"202042_memoriajavito_keziras_kampokra_tett_emlekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65949e8-4586-4cca-9595-8a322f230b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72314f0-adc0-4278-9573-529f9117f6cc","keywords":null,"link":"/360/202042_memoriajavito_keziras_kampokra_tett_emlekek","timestamp":"2020. október. 15. 16:00","title":"Ezért gond, ha keveset ír kézzel a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A karanténkötelezettsége ellenére tért vissza Olaszországba.","shortLead":"A karanténkötelezettsége ellenére tért vissza Olaszországba.","id":"20201015_ronaldo_karanten_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f2d826-b79c-4170-973e-4df34e0ae9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ronaldo_karanten_olaszorszag","timestamp":"2020. október. 15. 20:47","title":"Ronaldo megsérthette az olasz előírásokat azzal, hogy visszatért Torinóba fertőzötten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Befektetési Bank 5,1 milliárd eurót hagyott jóvá a Covid–19-járvány kapcsán egyes szektorok ellenálló képességének növelésére, tiszta energiára, vasúti közlekedésre és városfejlesztésre. Az uniós tagállamok a járvány kitörése után állapodtak meg abban, hogy a bank 540 milliárd eurós finanszírozást nyújthat. A mostani döntés az első lépés ennek megvalósítása felé.","shortLead":"Az Európai Befektetési Bank 5,1 milliárd eurót hagyott jóvá a Covid–19-járvány kapcsán egyes szektorok ellenálló...","id":"20201014_51_milliard_eurot_mozgosit_az_EBB_a_gazdasag_ellenallobba_tetele_erdekeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b98de31-1fb0-4133-b448-3f1568e72232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_51_milliard_eurot_mozgosit_az_EBB_a_gazdasag_ellenallobba_tetele_erdekeben","timestamp":"2020. október. 14. 17:45","title":"5,1 milliárd eurót mozgósít az EU bankja a gazdaság ellenálló képességének növelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bírósági végzéssel akadályozta meg a Hell Energy, hogy a Magyar Narancs egy készülő cikkben leírjon róluk néhány információt.","shortLead":"Bírósági végzéssel akadályozta meg a Hell Energy, hogy a Magyar Narancs egy készülő cikkben leírjon róluk néhány...","id":"20201015_Hell_Energy_Magyar_Narancs_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c18ecf1-45fd-458c-9bf0-1357042ef780","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Hell_Energy_Magyar_Narancs_tiltas","timestamp":"2020. október. 15. 17:54","title":"Letiltatta a Hell Energy a Magyar Narancs cikkének több részletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]