Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","shortLead":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","id":"20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c044ef1b-908f-488f-8b7b-d565cf78179c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 12:59","title":"Tehervonat kaszálta el a síneken ragadt kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem túl nagy összegekről van szó, de a támogatás ma már rendszeresnek mondható. A pénznek ugyanakkor most sincs nyoma a cég éves beszámolóiban.","shortLead":"Nem túl nagy összegekről van szó, de a támogatás ma már rendszeresnek mondható. A pénznek ugyanakkor most sincs nyoma...","id":"20201015_meszaros_lorinc_szerencsejatek_kultura_a_magyarsagert_km","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4285b-c479-4d52-9790-6bcfb25cf7b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_meszaros_lorinc_szerencsejatek_kultura_a_magyarsagert_km","timestamp":"2020. október. 15. 08:08","title":"A Mészáros-féle kultúrcég megint milliókat kapott a Szerencsejátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5839a0-84eb-4f10-a5f9-6eb2e8b8cc9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és a színművészeti egyetemen is tanított.","shortLead":"Az Index tartalomfejlesztési igazgatója korábban több nagyvállalatnál is részt vett a brandstratégia kialakításában, és...","id":"20201015_RTL_Index_Szabo_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5839a0-84eb-4f10-a5f9-6eb2e8b8cc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc24d8d-5503-4b80-b153-b5fb0200e9bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_RTL_Index_Szabo_Zoltan","timestamp":"2020. október. 15. 12:57","title":"Az RTL-nél folytatja az Indextől távozó Szabó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyiből persze még nem tanul meg minden gyermek. ","shortLead":"Ennyiből persze még nem tanul meg minden gyermek. ","id":"20201016_200_milliobol_indul_a_Minden_gyermek_tanuljon_meg_uszni_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6911c71-b306-44be-b76d-e075eca80d50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_200_milliobol_indul_a_Minden_gyermek_tanuljon_meg_uszni_program","timestamp":"2020. október. 16. 12:49","title":"200 millióból indul a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d7074-0214-4205-ac9c-7d59b6d94da7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Belarusz, Lengyelország, Magyarország, meg a világ összes banditája. Izgalmas lesz, ha Bident elnökké választják.","shortLead":"Belarusz, Lengyelország, Magyarország, meg a világ összes banditája. Izgalmas lesz, ha Bident elnökké választják.","id":"20201016_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d01d7074-0214-4205-ac9c-7d59b6d94da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5584f9d4-42c7-4278-924d-6de425c4f995","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 16. 15:11","title":"Biden: Nézzék csak, mi történt Magyarországon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","shortLead":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","id":"20201015_hetvege_idojaras_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126a995-70a6-421a-b8f3-948c06333f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_hetvege_idojaras_eso","timestamp":"2020. október. 15. 17:00","title":"Ha arra várt, hogy hétvégén jön a felmelegedés, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff6b314-b5bc-4db5-bd96-ac6d2ac17278","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a száz százalékban elektromos hajtású Dacia Spring, amelynek ára az állami kedvezményekkel az egyik legjobb most a magyar piacon.

","shortLead":"Megérkezett a száz százalékban elektromos hajtású Dacia Spring, amelynek ára az állami kedvezményekkel az egyik legjobb...","id":"20201015_Bemutatta_Europa_legolcsobb_elektromos_autojat_a_Dacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff6b314-b5bc-4db5-bd96-ac6d2ac17278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696d75e6-366f-4d7f-968e-7e9ea2fd4401","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Bemutatta_Europa_legolcsobb_elektromos_autojat_a_Dacia","timestamp":"2020. október. 15. 18:51","title":"3,9 millió forintért elvihető az első elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön és pénteken ismét személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben, hogy a szokásos őszi EU-csúcson vegyenek részt. Miközben a tagállami vezetők utaznak, az Európai Parlamentben úgy döntöttek, hogy a jövő heti plenáris ülést sem Strasbourgban, sem Brüsszelben nem tartják meg. Ehelyett – ahogy erre már volt példa – videokonferencia formájában rendezik meg, az Európa-szerte egyre romló járványhelyzet miatt.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken ismét személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben, hogy a szokásos őszi...","id":"20201015_EUcsucs_kozeppontban_a_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792b365c-3d44-4f91-b4c1-787cfd115a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_EUcsucs_kozeppontban_a_brexit","timestamp":"2020. október. 15. 10:32","title":"Indul az EU-csúcs egy nagy téttel: sikerül-e megegyezni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]