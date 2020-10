Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","shortLead":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","id":"20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3833e01-9dc2-4b23-ba71-0594b24ad334","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","timestamp":"2020. október. 20. 07:59","title":"Új rekord: bőven 500 km/h felett száguldott a leggyorsabb közúti autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lelkész azt üzente a tiltakozó hallgatóknak és oktatóknak, vegyék bátran igénybe a Wesley János Lelkészképző Főiskola infrastruktúráját, és élvezzék vendégszeretetüket.","shortLead":"A lelkész azt üzente a tiltakozó hallgatóknak és oktatóknak, vegyék bátran igénybe a Wesley János Lelkészképző Főiskola...","id":"20201019_Ivanyi_Gabor_SZFE_felajanlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b991dd-123e-418f-a4b2-72f65ab24a45","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Ivanyi_Gabor_SZFE_felajanlas","timestamp":"2020. október. 19. 17:12","title":"Iványi Gábor kollégiumi helyeket, ebédet és iskolát adna az SZFE-seknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal gazdagodott.","shortLead":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal...","id":"20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2956b82-f29f-423c-9ae4-5d2a2f413b81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","timestamp":"2020. október. 21. 06:41","title":"Három új hibrid Renault érkezett Magyarországra, kipróbáltuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is csaknem ezer igazolt fertőzöttet találtak hétfőn. ","shortLead":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is...","id":"20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52273ecc-defe-4d9e-bdcb-86358c2dd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. október. 20. 13:19","title":"Müller: Informatikai hiba miatt nem tudják pontosan, mennyi volt napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","shortLead":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","id":"20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca242c70-dd49-4807-81e1-9e6f3efceaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","timestamp":"2020. október. 21. 09:58","title":"A kormány nem szeretné, ha az ellenzéki I. kerület beleszólna a helyi építkezésekbe, ezért új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","shortLead":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","id":"20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb574ef7-4f2e-4340-a805-276b6d1a2047","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A liszt drágulása és a rossz idő elintézte a kenyér árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint hiányosan derítette fel a rendőrség az ügyet, így nem állapítható meg, hogy történt-e bűncselekmény.","shortLead":"Az ügyészség szerint hiányosan derítette fel a rendőrség az ügyet, így nem állapítható meg, hogy történt-e...","id":"20201020_matrai_eromu_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5778de8-fae9-4092-a065-456a99b68fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_matrai_eromu_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2020. október. 20. 15:19","title":"Felülbírálta az ügyészség a rendőrséget, folytatni kell a nyomozást a Mátrai Erőmű ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e248302b-9376-4b8a-9d28-6db68ff1c607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke tett feljelentést, mivel szerinte a gárdonyi önkormányzat aránytalanul olcsón adott bérleti jogot a parkolóra.","shortLead":"Az LMP társelnöke tett feljelentést, mivel szerinte a gárdonyi önkormányzat aránytalanul olcsón adott bérleti jogot...","id":"20201020_hutlen_kezeles_gardony_schmuck_erzsebet_lmp_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e248302b-9376-4b8a-9d28-6db68ff1c607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f3e7d1-a787-401d-85bb-4a8b9b987b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hutlen_kezeles_gardony_schmuck_erzsebet_lmp_fidesz","timestamp":"2020. október. 20. 17:41","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy gárdonyi parkoló ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]