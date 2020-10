Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország igazságügyi minisztere enyhe tüneteket tapasztal, karanténba vonul családjával.","shortLead":"Magyarország igazságügyi minisztere enyhe tüneteket tapasztal, karanténba vonul családjával.","id":"20201020_Varga_Judit_koronavirus_fidesz","timestamp":"2020. október. 20. 20:56","title":"Varga Judit is elkapta a koronavírust" "available":true,"c_guid":"7ba7df44-e0e1-44d4-8f40-7a01712f0803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Canon azt a 250 megapixeles kameraszenzort, amely úgy képes több száz méterre ellátni, hogy ha jókorát belenagyítunk a képbe, még mindig igen éles marad a felbontás.","shortLead":"Bemutatta a Canon azt a 250 megapixeles kameraszenzort, amely úgy képes több száz méterre ellátni, hogy ha jókorát...","id":"20201020_canon_li8020sa_szenzor_keperzekelo","timestamp":"2020. október. 20. 20:03","title":"Mint a sci-fikben: nézze meg, micsoda nagyítást tud a Canon 250 megapixeles szenzora" "available":true,"c_guid":"dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán határon – derült ki az operatív törzs szerdai, meglehetősen rövid tájékoztatójából.","shortLead":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán...","id":"20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 21. 12:01","title":"Operatív törzs: A tömegrendezvény nem ajánlott, de az őszi szünet családi programjai igen" "available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége" "available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabolcsi közgyűlés megszavazta az indítványt, amely szerint többek között nem lehetne felmenteni a háziorvosokat az ügyelet alól.","shortLead":"A szabolcsi közgyűlés megszavazta az indítványt, amely szerint többek között nem lehetne felmenteni a háziorvosokat...","id":"20201021_Haziorvosi_ugyelet_fideszes_javaslat","timestamp":"2020. október. 21. 19:59","title":"Államosítanák a háziorvosi ügyeleteket egy fideszes javaslat szerint" "available":true,"c_guid":"a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202043_o_fel_ok_felnek_mi_nem_felunk","timestamp":"2020. október. 22. 08:25","title":"Dobszay János: Ő fél, ők félnek, mi nem félünk" "available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy reprezentatív kutatás azt vizsgálta, mennyire is „zöldek" a magyarok, és mi állhat annak a hátterében, hogy nem érjük el az újrahasznosításra és a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó uniós célszámokat.","shortLead":"Egy reprezentatív kutatás azt vizsgálta, mennyire is „zöldek" a magyarok, és mi állhat annak a hátterében, hogy nem...","id":"20201020_szelektiv_hulladekgyujtes_fenntarthatosag_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2020. október. 20. 16:52","title":"Minden harmadik magyar azt hiszi, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék egy helyre kerül" "available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kiemelt jelentőségű ügy lett a Hableány áldozatainak emlékműve.","shortLead":"Kiemelt jelentőségű ügy lett a Hableány áldozatainak emlékműve.","id":"20201021_Hableany_aldozatok_emlekmu","timestamp":"2020. október. 21. 08:59","title":"Semmilyen beleszólása nem lesz a fővárosnak a Hableány-áldozatok emlékművének építésébe" építésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]