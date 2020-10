Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az embercsempésznél fegyver is volt.","shortLead":"Az embercsempésznél fegyver is volt.","id":"20201026_kezigranat_robbantas_embercsempesz_vitnyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8487fc9a-e919-4bc5-a029-1d462c304f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kezigranat_robbantas_embercsempesz_vitnyed","timestamp":"2020. október. 26. 18:25","title":"Gránát robbant egy embercsempész kezében Vitnyédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5af7ab7-c1f7-4cac-b551-8d1069d10106","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllői raktárból indították útjára a Csehországnak küldött szállítmányt. Épül az uniós raktár is 2,5 milliárd forintból. ","shortLead":"Gödöllői raktárból indították útjára a Csehországnak küldött szállítmányt. Épül az uniós raktár is 2,5 milliárd...","id":"20201025_magyar_kormany_lelegeztetogep_godollo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5af7ab7-c1f7-4cac-b551-8d1069d10106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8f0092-98f5-45b9-81e7-a36b139e7c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_magyar_kormany_lelegeztetogep_godollo","timestamp":"2020. október. 25. 15:02","title":"Kiderült, hol tárolja a magyar kormány a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"Somogyi Zoltán","category":"360","description":"Milyen a magyar választó? Milyen a politikus? Milyen az ellenzéki politikus? Az ellenzéki pártoknak 2022 előtt egyebek közt ezeket a kérdéseket kell tisztázniuk, aztán tervet, programot, menetrendet készíteniük – fejti ki a szerző. Ha erre képtelenek, azt ajánlja, menjenek el tréningre az SZFE-s hallgatókhoz. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Milyen a magyar választó? Milyen a politikus? Milyen az ellenzéki politikus? Az ellenzéki pártoknak 2022 előtt egyebek...","id":"20201027_Somogyi_Zoltan_Krumplizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4570ebb-e86d-4fa4-b139-0fb000be4ef5","keywords":null,"link":"/360/20201027_Somogyi_Zoltan_Krumplizmus","timestamp":"2020. október. 27. 07:00","title":"Somogyi Zoltán: Krumplizmus – Az ellenzék esélyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634326d7-fb33-4011-b763-fb674a38dd5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dalszerző emlékét ápolni hivatott józsefvárosi intézmény működtetője is megalakult. ","shortLead":"A dalszerző emlékét ápolni hivatott józsefvárosi intézmény működtetője is megalakult. ","id":"202043_szenes_muzeum_a_dalszerzo_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634326d7-fb33-4011-b763-fb674a38dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05424c7e-07bb-4166-bb5f-c5623920cf85","keywords":null,"link":"/360/202043_szenes_muzeum_a_dalszerzo_emlekere","timestamp":"2020. október. 26. 12:00","title":"Belátható közelségbe került a Szenes Iván Slágermúzeum megnyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","shortLead":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","id":"20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7854ff-7ce2-421d-9ae1-28926a21e116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","timestamp":"2020. október. 25. 12:23","title":"Svájcban a gazdag családok gyerekeinek a fele szakmunkásképzőbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kövér László éktelen haragra gerjedt, cenzúragyanús eset a Corvinuson, kisebb vagyonba kerülhet a karanténelhagyás, Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kövér László éktelen haragra gerjedt, cenzúragyanús eset a Corvinuson, kisebb vagyonba kerülhet a karanténelhagyás,...","id":"20201027_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc3ce35-5f3e-4aac-bd3b-5f7453267c25","keywords":null,"link":"/360/20201027_Radar360","timestamp":"2020. október. 27. 08:00","title":"Radar360: A rekordbüntetések és Winkler Róbert felmondásának napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","shortLead":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","id":"202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ac651e-686b-4cea-99bf-50ad4903c87f","keywords":null,"link":"/360/202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","timestamp":"2020. október. 26. 14:30","title":"A halottak napját idézi meg a Trafóban a Fran Palermo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d334f6f-229d-4ae9-b315-ed12837a6822","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pakisztáni férfit, Muhammad Ikramot egy súlyos testi fogyatékosság sem tudta eltántorítani az álma megvalósításától. ","shortLead":"A pakisztáni férfit, Muhammad Ikramot egy súlyos testi fogyatékosság sem tudta eltántorítani az álma megvalósításától. ","id":"20201026_Bejarta_a_vilagot_a_kez_nelkul_snookerezo_ferfi_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d334f6f-229d-4ae9-b315-ed12837a6822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c3a6db-8279-4cb8-b880-a9b9d9ebcbad","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Bejarta_a_vilagot_a_kez_nelkul_snookerezo_ferfi_tortenete","timestamp":"2020. október. 26. 12:04","title":"Bejárta a világot a kéz nélkül snookerező férfi története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]