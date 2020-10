Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről
Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.
2020. október. 26. 09:24

Külföldre üldözi az orvostanhallgatókat az új egészségügyi jogállásról szóló törvény
Egy friss kutatás szerint nagyban befolyásolná a hallgatók pályánmaradási szándékát, ha a hálapénzt valóban kivezetnék, és megvalósulna az ígért béremelés.
2020. október. 26. 14:11

Mindenkinek vicces, ha felismeri a szomszédját a filmvásznon
A nevetés napjaink legrelevánsabb momentuma, amely képes levezetni a frusztrációt – állítja a cseh színházi élet egyik legfiatalabb és legsokoldalúbb rendezője. Jirí Havelka egy társasházi lakógyűlés drámáját és komédiáját fésülte össze nagysikerű történetté, amely Lakógyűlés címmel színdarabként fut Prágában, Tulajdonosok címmel pedig filmként több százezer nézőtt vonzott a mozikba. Magyarországon az idei Cseh Filmkarneválon mutatták be. A rendezővel beszélgettünk a művészet által kiváltott testi élményekről, a szocializmus átörökített kapcsolati hálóiról, és az általánosítások csapdáiról.
2020. október. 26. 18:00

Szupergyors holland sportkocsi tűnt fel a színen
Az újdonság alig 2,7 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.
2020. október. 27. 09:21

Kritikus a helyzet Milánóban és Nápolyban, azonnali lezárást sürgetnek
Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb a helyzet.
2020. október. 27. 20:31

Mentők vitték kórházba Csepel koronavírusos polgármesterét
Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.
2020. október. 26. 08:24

Koronavírusos betegek ellátására áll át a Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikája
Elérhette a 80 százalékot a koronavírusos ellátóhelyek ágykihasználtsága a fővárosban, mert sorra került az első a második körös ellátóhelyek közül.
2020. október. 27. 17:38

Normál utcai gumikon érték el az 532,93 km/h-s sebességrekordot
Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.
2020. október. 26. 11:58 Jirí Havelka egy társasházi lakógyűlés drámáját és komédiáját fésülte össze nagysikerű történetté, amely Lakógyűlés címmel színdarabként fut Prágában, Tulajdonosok címmel pedig filmként több százezer nézőtt vonzott a mozikba. Magyarországon az idei Cseh Filmkarneválon mutatták be. A rendezővel beszélgettünk a művészet által kiváltott testi élményekről, a szocializmus átörökített kapcsolati hálóiról, és az általánosítások csapdáiról.","shortLead":"A nevetés napjaink legrelevánsabb momentuma, amely képes levezetni a frusztrációt – állítja a cseh színházi élet egyik...","id":"20201026_Mindenkinek_vicces_ha_felismeri_a_szomszedjat_a_filmvasznon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c567e748-b4d8-42c5-80e8-dc752f26d57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcefb85d-378b-4880-a7f1-93ddf835cf2d","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Mindenkinek_vicces_ha_felismeri_a_szomszedjat_a_filmvasznon","timestamp":"2020. október. 26. 18:00","title":"Mindenkinek vicces, ha felismeri a szomszédját a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e78cd-18d6-4ae2-b4a5-7b43c8ad071d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig 2,7 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Az újdonság alig 2,7 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20201027_szupergyors_holland_sportkocsi_tunt_donkervort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24e78cd-18d6-4ae2-b4a5-7b43c8ad071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92551327-b68f-4754-9855-a018eafac448","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_szupergyors_holland_sportkocsi_tunt_donkervort","timestamp":"2020. október. 27. 09:21","title":"Szupergyors holland sportkocsi tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb...","id":"20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738cc1d0-0236-40cf-9ab8-8b4237fd1065","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 27. 20:31","title":"Kritikus a helyzet Milánóban és Nápolyban, azonnali lezárást sürgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","shortLead":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","id":"20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd284a47-441b-4afb-b7dd-a97a00d9330d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","timestamp":"2020. október. 26. 08:24","title":"Mentők vitték kórházba Csepel koronavírusos polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elérhette a 80 százalékot a koronavírusos ellátóhelyek ágykihasználtsága a fővárosban, mert sorra került az első a második körös ellátóhelyek közül.","shortLead":"Elérhette a 80 százalékot a koronavírusos ellátóhelyek ágykihasználtsága a fővárosban, mert sorra került az első...","id":"20201027_semmelweis_egyetem_pszichiatria_koronavirusos_betegek_ellatasara_all_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df786e3-18c8-420f-b54e-9273d3879d24","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_semmelweis_egyetem_pszichiatria_koronavirusos_betegek_ellatasara_all_at","timestamp":"2020. október. 27. 17:38","title":"Koronavírusos betegek ellátására áll át a Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","shortLead":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","id":"20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1ab1c-291b-45c3-a93f-5f28dc16f514","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","timestamp":"2020. október. 26. 11:58","title":"Normál utcai gumikon érték el az 532,93 km/h-s sebességrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]