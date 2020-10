Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek?

Míg a világ egyik fele a koronavírus második hullámával küzd, van egy ország, ahol jó ideje igen hatékonyan védekeznek.

Szinte hihetetlen: Tajvanon 200 napja egyetlen új koronavírus-esetet sem regisztráltak

A koronavírus ellenére november másodikától ismét napilapként jelenik meg a Pesti Hírlap, méghozzá új főszerkesztővel az élén. Pion István a Pesti Hírlap új főszerkesztője, változások a 168 Óránál

Aki emlékszik arra, hogyan kerekedett felül nemrég a buta táblázatkezelő az okos genetikusokon, az meg sem lepődik, hogy most hasonló malőrbe futottak bele az őslénykutatók. Perverznek ítélte a szoftver az őslénykutatók konferenciáját, nekiállt kicsillagozni

Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc – csak néhány város, ahol gond van a levegőminőséggel

Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes tüntetés sem, mint az internetszolgáltatás megadóztatásának terve miatt utcára vonuló sok tízezer ember. De mi az oka annak, hogy eredménytelenül halnak el a tiltakozások?

Hat éve volt az utolsó tüntetés, amely meghátrálásra késztette a kormányt

Egy kényelmesnek tűnő, adatvédelmi szempontból azonban kissé aggályos funkció bevezetésén gondolkodhat virtuális asszisztensénél a Google.

Kényelmes, de kicsit veszélyes funkcióval kísérletezhet a Google

Kiemelkedő teljesítményt ígér új, RX 6000-es szériájú videokártyáinál az AMD. A trió még idén a boltok polcaira kerül.

Megjöttek az AMD új videokártyái, a gyártó szerint igazi next-gen-élményt adnak