[{"available":true,"c_guid":"6c0e2736-80d9-416f-864e-630dbd42e39f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz úszó hamarosan versenyezhet is.","shortLead":"Az olasz úszó hamarosan versenyezhet is.","id":"20201030_federica_pellegrini_koronavirus_felepules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c0e2736-80d9-416f-864e-630dbd42e39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9820f3-de4a-4022-ba68-dad2f4e22b49","keywords":null,"link":"/sport/20201030_federica_pellegrini_koronavirus_felepules","timestamp":"2020. október. 30. 19:26","title":"Federica Pellegrini vírustesztje negatív, talán indulhat is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU igazságos vakcinaelosztásról állapodott meg, válságos állapotban a nizzai merénylő, kampányfinis az USA-ban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az EU igazságos vakcinaelosztásról állapodott meg, válságos állapotban a nizzai merénylő, kampányfinis az USA-ban...","id":"20201030_Radar360_Meghosszabbitottak_a_magyar_hatarzarat_Spanyolorszagban_majusig_szuksegallapot_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8113115-5b96-4ad9-9d3e-b72d3663c9f5","keywords":null,"link":"/360/20201030_Radar360_Meghosszabbitottak_a_magyar_hatarzarat_Spanyolorszagban_majusig_szuksegallapot_lesz","timestamp":"2020. október. 30. 08:05","title":"Radar360: Meghosszabbították a magyar határzárat, Spanyolországban májusig szükségállapot lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4022eb-0777-492c-aae7-c0e9b3ff1cd5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyász feldolgozása után az eltávozott szeretteinkkel szimbolikus kapcsolatba kerülünk, ami nem csupán emlékezést jelent, hanem eleven kapcsolódást. Ez független attól, hiszünk-e a lélek túlélésében, avagy sem. Hogy ez a kapcsolódás létrejön-e, és ha igen, milyen minőségben, azt sok minden befolyásolhatja.","shortLead":"A gyász feldolgozása után az eltávozott szeretteinkkel szimbolikus kapcsolatba kerülünk, ami nem csupán emlékezést...","id":"20201030_Milyen_az_on_kapcsolata_elhunyt_edesanyjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4022eb-0777-492c-aae7-c0e9b3ff1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794352fe-0018-4da5-afaf-17757b47e497","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201030_Milyen_az_on_kapcsolata_elhunyt_edesanyjaval","timestamp":"2020. október. 30. 09:30","title":"Milyen az ön kapcsolata elhunyt édesanyjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezért került ki a fotó az alkoholról – mondta az exezredes az Inforádiónak.","shortLead":"Ezért került ki a fotó az alkoholról – mondta az exezredes az Inforádiónak.","id":"20201030_A_SZFEkancellar_szerint_fogy_a_hallgatok_lelkesedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8211ca8a-fd9c-4c49-98a1-df937a971127","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_A_SZFEkancellar_szerint_fogy_a_hallgatok_lelkesedese","timestamp":"2020. október. 30. 11:39","title":"A SZFE-kancellár szerint fogy a hallgatók lelkesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség és a Nébih is vizsgálódik, az állatok halálának okát nem tudni, mivel a tulajdonos nem kérte boncolásukat.","shortLead":"A rendőrség és a Nébih is vizsgálódik, az állatok halálának okát nem tudni, mivel a tulajdonos nem kérte boncolásukat.","id":"20201031_Allatkinzas_miatt_nyomoznak_a_szadai_elefantok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98777fe0-d16b-45c3-be63-044391667f5c","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Allatkinzas_miatt_nyomoznak_a_szadai_elefantok_ugyeben","timestamp":"2020. október. 31. 09:00","title":"Állatkínzás miatt nyomoznak a szadai elefántok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mármint a korábbi több mint 2 milliárd forinton túl.","shortLead":"Mármint a korábbi több mint 2 milliárd forinton túl.","id":"20201030_kormany_tamogatas_pecs_fociakademia_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105dd6c7-1c2b-4cd2-99fe-ec0e2c2bb1fd","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_kormany_tamogatas_pecs_fociakademia_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. október. 30. 06:25","title":"A kormány ad még 800 millió forintot a pécsi fociakadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af019f8-b23b-4b52-9643-30d2a501d250","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az úgynevezett biológiai akkumulátorok egyik előnye, hogy a nap bármelyik szakában termelnek energiát, és egyáltalán nem károsítják a földet. ","shortLead":"Az úgynevezett biológiai akkumulátorok egyik előnye, hogy a nap bármelyik szakában termelnek energiát, és egyáltalán...","id":"20201029_Mar_magabol_a_foldbol_is_lehet_megujulo_energiat_nyerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af019f8-b23b-4b52-9643-30d2a501d250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9359bac1-c453-4781-aa7a-e4aa4300f0c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_Mar_magabol_a_foldbol_is_lehet_megujulo_energiat_nyerni","timestamp":"2020. október. 29. 14:01","title":"Állítása szerint új megújuló energiaforrást fedezett fel egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]