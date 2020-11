Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyin ugyanezt csak év végére ígérte, de Oroszországban már nagy a baj: oxigénhiánnyal is küszködik több kórház.","shortLead":"Putyin ugyanezt csak év végére ígérte, de Oroszországban már nagy a baj: oxigénhiánnyal is küszködik több kórház.","id":"20201030_Novemberben_kezdodhet_a_tomeges_oltas_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced18fb-6d17-4606-a063-70acabb8e63d","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Novemberben_kezdodhet_a_tomeges_oltas_Moszkvaban","timestamp":"2020. október. 30. 19:22","title":"Novemberben kezdődhet a tömeges oltás Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","shortLead":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b67059-58f1-4ced-874e-a3f41ee9b35f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","timestamp":"2020. október. 30. 13:20","title":"Rosszabbul van, kórházba került a koronavírusos Pikó András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2744f092-2f7b-410e-b001-f7d14ba9b863","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi panoráma és a Széchenyi fürdő mellett.","shortLead":"A fővárosi panoráma és a Széchenyi fürdő mellett.","id":"20201031_Veszprem_es_Esztergom_jelenik_meg_az_MTV_dijatadojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2744f092-2f7b-410e-b001-f7d14ba9b863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19bf10-527e-4834-951e-0f74ef75e41f","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Veszprem_es_Esztergom_jelenik_meg_az_MTV_dijatadojan","timestamp":"2020. október. 31. 10:34","title":"Veszprém és Esztergom jelenik meg az MTV díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c65b151-0ca3-404f-b5f5-a1af34d3e85a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Sok veterán republikánus politikusnak az a meggyőződése, hogy a párt lelke csak úgy tisztulhat meg a New York-i milliárdos mételyétől, ha a demokrata Joe Biden győz az elnökválasztáson.","shortLead":"Sok veterán republikánus politikusnak az a meggyőződése, hogy a párt lelke csak úgy tisztulhat meg a New York-i...","id":"202044_kavics_trump_cipojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c65b151-0ca3-404f-b5f5-a1af34d3e85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d91885-886a-488d-8fdc-341ac95d63b6","keywords":null,"link":"/360/202044_kavics_trump_cipojeben","timestamp":"2020. október. 30. 15:00","title":"Íme a republikánusok, akik Trump bukásáért és Biden győzelméért kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26069c66-469d-4c7a-b66c-04ce180eb3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portál szerint az intenzíven ápolják a főtanácsadót.","shortLead":"A portál szerint az intenzíven ápolják a főtanácsadót.","id":"20201031_Index_Koronavirusos_Szocs_Geza_sulyos_allapotban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26069c66-469d-4c7a-b66c-04ce180eb3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bea1d2-6e61-4631-8207-901b6a2175fb","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Index_Koronavirusos_Szocs_Geza_sulyos_allapotban_van","timestamp":"2020. október. 31. 10:47","title":"Index: Koronavírusos Szőcs Géza, súlyos állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El még nem árulta, viszont beszélt arról is, befogadja-e a párt Hadházy Ákosékat.","shortLead":"El még nem árulta, viszont beszélt arról is, befogadja-e a párt Hadházy Ákosékat.","id":"20201030_FeketeGyor_Andras_mar_tudja_kit_javasol_miniszterelnoknek_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3c4d-858e-4e60-b7c9-f254a2d6222d","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_FeketeGyor_Andras_mar_tudja_kit_javasol_miniszterelnoknek_a_Momentum","timestamp":"2020. október. 30. 20:41","title":"Fekete-Győr András már tudja, kit javasol miniszterelnöknek a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr lélekjelenlétén múlt, hogy elkerülték az ütközést. A Tesla a közelmúltban telepítette egyes modelljeibe a teljesen önvezető funkciót, de egyelőre csak Béta-verzióban, külön kéri a felhasználókat, hogy nagyon figyeljenek, amikor ezt használják.","shortLead":"A sofőr lélekjelenlétén múlt, hogy elkerülték az ütközést. A Tesla a közelmúltban telepítette egyes modelljeibe...","id":"20201101_tesla_model_3_onvezeto_full_selfdriving_beta_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c05089-fd90-478e-aba7-f6f3b456959e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_tesla_model_3_onvezeto_full_selfdriving_beta_video","timestamp":"2020. november. 01. 10:26","title":"Szép drónos felvétel egy önvezető Tesláról, amint majdnem nekimegy egy parkoló kocsinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss kutatás szerint ez akkor is igaz, ha dollármilliókról, -milliárdokról van szó. ","shortLead":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss...","id":"20201101_no_vagyonkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4253569-681c-4654-8610-b691aa228e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_no_vagyonkezeles","timestamp":"2020. november. 01. 09:44","title":"A gazdagság sem változtat a nők és férfiak közötti különbségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]