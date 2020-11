Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"796d7eb2-bea7-4315-adb6-fd44e9b77fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Influenzaszerű tünetei vannak, házi karanténba vonult családjával együtt.","shortLead":"Influenzaszerű tünetei vannak, házi karanténba vonult családjával együtt.","id":"20201101_koronavirus_fertozes_hoppal_peter_fideszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796d7eb2-bea7-4315-adb6-fd44e9b77fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960b20bd-cae4-4bca-b931-fb478ae7ea5e","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_koronavirus_fertozes_hoppal_peter_fideszes","timestamp":"2020. november. 01. 12:15","title":"Hoppál Péter miniszteri biztos is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami részvételi rekordot ígér az amerikai elnökválasztáson. 