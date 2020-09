Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3a24dd7-0008-4835-9597-ee648e60caf9","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói vasárnap kivonultak az utcára, hogy megmutassák, ők nem egy zárt közösség.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói vasárnap kivonultak az utcára, hogy megmutassák, ők nem...","id":"20200913_titkos_egyetem_szfe_hallgatok_egyetemfoglalas_nyilt_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a24dd7-0008-4835-9597-ee648e60caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a585bef9-79d4-4dda-aba5-d42f7dd70502","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_titkos_egyetem_szfe_hallgatok_egyetemfoglalas_nyilt_nap","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:37","title":"Nyílt napot tartottak a „Titkos Egyetemen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet...","id":"20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb2dec-fe18-49a1-b873-da129326b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:52","title":"Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A banki átutalásokat megkönnyítő másodlagos azonosítót már több mint 80 ezer ügyfél regisztrálta a bankszámlájához, de több millió ügyfélnek lenne erre lehetősége – derül ki a money.hu szakportál összeállításából.","shortLead":"A banki átutalásokat megkönnyítő másodlagos azonosítót már több mint 80 ezer ügyfél regisztrálta a bankszámlájához, de...","id":"20200914_Mar_80_ezer_magyarnak_lehet_egyszerubben_penzt_utalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bc8276-99b5-412d-a6d2-04332d85cd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Mar_80_ezer_magyarnak_lehet_egyszerubben_penzt_utalni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:37","title":"Már 80 ezer magyarnak lehet egyszerűbben pénzt utalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi adatokhoz képest van némi emelkedés, de az előző évhez viszonyítva komoly a visszaesés az építőiparban.","shortLead":"A júniusi adatokhoz képest van némi emelkedés, de az előző évhez viszonyítva komoly a visszaesés az építőiparban.","id":"20200915_KSH_epitoipar_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1361ff3e-f191-4879-8406-888b32401e7a","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_KSH_epitoipar_termeles","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:47","title":"KSH: Ötödével csökkent az építőipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","shortLead":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","id":"20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0b77d4-ac93-4ce5-87cd-b9b49a653351","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:08","title":"A tihanyi apátságot és egy plébániát is kirámolt egy szlovén férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem lesz túl izgalmas az MSZP-s elnökválasztás. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem...","id":"20200915_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b0ea70-25d3-45ae-a272-993839f3fe1d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:00","title":"Radar360: Sem Matolcsy, sem a csillagászok nem ismernek lehetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub Híradója szerint még a nyáron elvették a jogosítványát.","shortLead":"Az RTL Klub Híradója szerint még a nyáron elvették a jogosítványát.","id":"20200913_ivancsa_cserbenhagyasos_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2cd9b-103f-451f-bfb4-97fa2734b540","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_ivancsa_cserbenhagyasos_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:23","title":"Nem is vezethetett volna az iváncsai cserbenhagyásos gázolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94304808-9d6a-4f35-bf15-849a3a0a875d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon fontos kérdéseket feszeget az interjúkban.","shortLead":"Nagyon fontos kérdéseket feszeget az interjúkban.","id":"20200914_Elokerult_egy_video_amelyen_az_ifju_Keanu_Reeves_egy_plussmacifesztivalrol_tudosit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94304808-9d6a-4f35-bf15-849a3a0a875d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550ada65-8f14-40a2-b0b3-0dc435ee6cb4","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Elokerult_egy_video_amelyen_az_ifju_Keanu_Reeves_egy_plussmacifesztivalrol_tudosit","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:53","title":"Előkerült egy videó, amelyen az ifjú Keanu Reeves egy plüssmacifesztiválról tudósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]