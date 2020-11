4,7 milliárd forintért cserélt gazdát három ikonikus designautó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet.","shortLead":"Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet.","id":"20201101_Hamilton_megint_gyozott_hetedszer_vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8d6e-744e-4b65-842f-868472be4004","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Hamilton_megint_gyozott_hetedszer_vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2020. november. 01. 14:50","title":"Hamilton megint győzött, hetedszer világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5255da25-60c8-4fc0-900f-c8988024107d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hét karantén vár arra, aki Romániába készül \"hosszabb\" időre.","shortLead":"Két hét karantén vár arra, aki Romániába készül \"hosszabb\" időre.","id":"20201103_romania_karantenkotelezettseg_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5255da25-60c8-4fc0-900f-c8988024107d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c471d35-4047-42b3-8f0b-afaf5279f74a","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_karantenkotelezettseg_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 03. 11:28","title":"Aki innen Romániába megy, arra karantén vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapbetegséget egyelőre nem tüntettek fel az elhunyt fiatal férfinál.","shortLead":"Alapbetegséget egyelőre nem tüntettek fel az elhunyt fiatal férfinál.","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_elhunyt_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0891d1-1be3-4022-85c0-6780ee2e8457","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_elhunyt_muller_cecilia","timestamp":"2020. november. 02. 12:57","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe egy 28 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe36d11-82ab-4ba1-b44d-10403e12dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt ember sérült meg, és három halálos áldozata is van a hétfő este Bécsben történt terrortámadásnak. A támadók közül egyet lelőttek, a társa, vagy társai ellen hajtóvadászat zajlik. A bécsieket kérik, maradjanak otthon, a gyerekeknek kedden nem kötelező iskolába menniük. Csehország ellenőrzést vezetett be az osztrák határon.","shortLead":"Legalább tizenöt ember sérült meg, és három halálos áldozata is van a hétfő este Bécsben történt terrortámadásnak...","id":"20201102_Llvoldozes_becsb_zsinagoga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abe36d11-82ab-4ba1-b44d-10403e12dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba4af87-3754-4fa3-995f-5396bdd1b09b","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Llvoldozes_becsb_zsinagoga","timestamp":"2020. november. 02. 21:11","title":"Terrortámadás történt Bécs belvárosában, legalább egy fegyveres még menekül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","shortLead":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","id":"20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ddc87-f528-470c-8210-a261e179e1f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","timestamp":"2020. november. 03. 04:46","title":"Megcsinálták a Rolls-Royce Cullinan abszolút oligarcha változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196b58f-1f49-454f-b05b-564262607954","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is kezelnek.","shortLead":"Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is...","id":"20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de_magunknak_is_arthatunk_a_muanyag_mosogatoszivacsokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0196b58f-1f49-454f-b05b-564262607954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa67c2e-7c87-4891-b9ff-e2b6698790ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de_magunknak_is_arthatunk_a_muanyag_mosogatoszivacsokkal","timestamp":"2020. november. 02. 10:51","title":"Nemcsak a környezetnek, de magunknak is árthatunk a műanyag mosogatószivacsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról a miniszter: a kormány kikérné az idősek véleményét, hogy jól határozzon.","shortLead":"Az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról a miniszter: a kormány kikérné az idősek véleményét, hogy jól határozzon.","id":"20201102_Novak_katalin_jarvany_covid_idosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dedf03-0c29-4f55-a394-082b7092eb61","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Novak_katalin_jarvany_covid_idosek","timestamp":"2020. november. 02. 19:41","title":"Novák: Minden tavaszi intézkedés lehetőségét mérlegeli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]