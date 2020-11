Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is felismerte a koronavírus-járvány egyik kevésbé negatív hatását: azt, hogy többen kerékpároznak. A vállalat ehhez kapcsolódó újításokkal bővíti térképszolgáltatását.","shortLead":"A Google is felismerte a koronavírus-járvány egyik kevésbé negatív hatását: azt, hogy többen kerékpároznak. A vállalat...","id":"20201102_koronavirus_kerekparozas_navigacio_terkep_google_maps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbcaff-b422-46e4-bac5-51df48a2efe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_koronavirus_kerekparozas_navigacio_terkep_google_maps","timestamp":"2020. november. 02. 12:03","title":"A koronavírus miatt átdolgozzák a Google Térképét, több új funkció is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54397465-9c22-4604-b794-cab083d78a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt azonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Az elhunyt azonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20201102_ismeretlen_holttest_duna_paks_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54397465-9c22-4604-b794-cab083d78a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dc3a19-cbc5-4fb0-b730-cc07d333c813","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_ismeretlen_holttest_duna_paks_rendorseg","timestamp":"2020. november. 02. 13:25","title":"Holttestet találtak a Duna paksi szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki rájön, hogy a másik ember jólléte sokszor fontosabb, mint a sajátja – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nagy Henriett pszichológus. Az október 28-án rendezett beszélgetés során a szakember kitért arra is, hogy mennyiben múlik a boldogság az öröklött tulajdonságokon, és pesszimistábbak-e (és ezért boldogtalanabbak) a magyarok.","shortLead":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki...","id":"20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ac33f-7e4e-4ebc-9772-cbd4d0e7fe85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","timestamp":"2020. november. 02. 17:20","title":"Az a boldogabb, akinek a másik boldogsága fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","shortLead":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","id":"20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699b3c1-ee30-43b0-90c6-63749d45ab24","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2020. november. 01. 17:01","title":"A minszki helyzet fokozódik: figyelmeztető lövések a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes biztonságot ellenőrző funkciója.","shortLead":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes...","id":"20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b0b7ff-3184-48c4-83bf-acd51869f8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","timestamp":"2020. november. 02. 22:15","title":"Bécsi terrortámadás: bekapcsolták a Facebook legszomorúbb biztonsági funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak.","shortLead":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási...","id":"20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc42ed-309a-4fd9-bb8d-429f0b337c09","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","timestamp":"2020. november. 01. 16:41","title":"Az SZFE szerint a kuratórium próbálja akadályozni az oktatást, de ők folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára.","shortLead":"Az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára.","id":"20201102_koronavirus_jarvany_brexit_part_nigel_farage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e82bd6b-7b29-42ff-ab4c-bf5dc4f3133c","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_koronavirus_jarvany_brexit_part_nigel_farage","timestamp":"2020. november. 02. 05:31","title":"Lezárásellenes párttá alakítja a Brexit Pártot Nigel Farage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Folyamatosan csökken a dohányosok száma, főleg a hagyományos termékektől fordultak el a fogyasztók.","shortLead":"Folyamatosan csökken a dohányosok száma, főleg a hagyományos termékektől fordultak el a fogyasztók.","id":"20201103_Kevesebb_dohanybolt_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466a1515-8ed1-4a5e-be49-7bca56b6b5a6","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Kevesebb_dohanybolt_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 03. 07:51","title":"Kevesebb dohánybolt lehet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]