[{"available":true,"c_guid":"4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő jelölt esélyszázalékát az amerikai választáson. A közgazdaságtannak is az egyik legizgalmasabb alapvetése az: 50-50 vagy 100-0 esélyekben könnyedén lehet gondolkozni, de amint mások a valószínűségek, könnyedén elveszítjük a racionalitásunkat.","shortLead":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő...","id":"20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ac0ff-7d6c-4fa9-b7c1-0176e48976c6","keywords":null,"link":"/360/20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 19:00","title":"Miért nem vették komolyan, hogy a népszerűbb jelölt, Joe Biden amerikai elnök lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások enyhék, az iskolák sem zárnak be, egyre nehezebb helyzetbe kerül viszont egészségügy és a gazdaság.","shortLead":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások...","id":"20201104_Korlatok_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fe296-df26-48f4-9cf4-0a8604dbd46b","keywords":null,"link":"/360/20201104_Korlatok_kozt","timestamp":"2020. november. 04. 13:00","title":"A szabadságjogokat gyorsan korlátozza a kormány, a vírus elleni lépései viszont lassúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f6cd74-40b9-4f2d-bf69-9b7935c70540","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fényszennyezés akkora problémává vált mostanra az Exeteri Egyetem biológusai szerint, hogy a klímaváltozáshoz mérhető a hatása.","shortLead":"A fényszennyezés akkora problémává vált mostanra az Exeteri Egyetem biológusai szerint, hogy a klímaváltozáshoz mérhető...","id":"20201104_fenyszennyezes_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89f6cd74-40b9-4f2d-bf69-9b7935c70540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8ef069-5045-4334-9cb9-8d133afa26dc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201104_fenyszennyezes_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. november. 04. 12:55","title":"Tudósok figyelmeztetnek, itt az ideje annak nevezni a lámpafényt, ami: környezetszennyezésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal azért nem szavazta meg az ellenzék a veszélyhelyzet fenntartására vonatkozó törvényt, mert a kormánynak adott korlátlan felhatalmazásnak nem volt időkorlátja. ","shortLead":"Tavasszal azért nem szavazta meg az ellenzék a veszélyhelyzet fenntartására vonatkozó törvényt, mert a kormánynak adott...","id":"20201105_veszelyhelyzet_ellenzek_targyalas_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e1f99-623e-41d8-8fad-dac7cffa34ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_veszelyhelyzet_ellenzek_targyalas_fidesz","timestamp":"2020. november. 05. 13:30","title":"Már egyeztet a kormány az ellenzékkel a veszélyhelyzet meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","shortLead":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","id":"20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b66bdb-2d11-4b0d-80fb-a8cfccfcf1e1","keywords":null,"link":"/sport/20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 13:21","title":"Két nem fertőzött játékosa maradt az Újpestnek, nem állnak ki a Diósgyőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szoros az állás az amerikai elnökválasztáson. A győzelemhez Donald Trumpnak vagy demokrata kihívójának, Joe Bidennek 270 elektori szavazatra van szüksége. Kövesse velünk, hogyan áll az eredmény a CNN becslése alapján.



","shortLead":"Szoros az állás az amerikai elnökválasztáson. A győzelemhez Donald Trumpnak vagy demokrata kihívójának, Joe Bidennek...","id":"20201104_TrumpBiden_allas_elektori_szavazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff9bbe-9a71-498c-af82-22375a1a2056","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_TrumpBiden_allas_elektori_szavazat","timestamp":"2020. november. 04. 01:01","title":"Trump-Biden: 213/270 - 253/270","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8c2d72-154a-49c1-ad9d-13867fa097e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú szabadidő-autó elektromos hatótávolsága eléri a 75 kilométert.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú szabadidő-autó elektromos hatótávolsága eléri a 75 kilométert.","id":"20201105_185_millio_forintos_uj_suzuki_erkezett_magyarorszagra_itt_a_zold_rendszamos_across_toyota_rav4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8c2d72-154a-49c1-ad9d-13867fa097e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b46a93-9dd8-4906-9434-abf66eb9577a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_185_millio_forintos_uj_suzuki_erkezett_magyarorszagra_itt_a_zold_rendszamos_across_toyota_rav4","timestamp":"2020. november. 05. 07:59","title":"18,5 millió forintos új Suzuki érkezett Magyarországra: itt a zöld rendszámos Across","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]