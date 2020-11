Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész az állapotáról azt mondja, „vállalhatóan szarul” van.","shortLead":"A zenész az állapotáról azt mondja, „vállalhatóan szarul” van.","id":"20201106_Majka_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255db4c-65e8-4ddd-bd1a-19b3e2851fdc","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Majka_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 06. 15:53","title":"Majka koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre.","shortLead":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után...","id":"202045__trieszti_fejlemenyek__kereskedohazak__exportfejlesztes__revbe_erve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5f38b4-d3e5-4351-a1c2-da8ceb345691","keywords":null,"link":"/360/202045__trieszti_fejlemenyek__kereskedohazak__exportfejlesztes__revbe_erve","timestamp":"2020. november. 06. 15:00","title":"Másfél év alatt már tényleg sikerült megvenni egy kikötőt és egy kádert is találtak mellé ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik.","shortLead":"Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik.","id":"20201105_Becs_terrortamadas_iszlamista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97fe9be-92cd-43c3-8e74-7d304cf83083","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Becs_terrortamadas_iszlamista","timestamp":"2020. november. 05. 16:30","title":"Bécsi merénylet: Az őrizetbe vettek közül négy embert már elítéltek terrorcselekmény miatt korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332506e3-e500-46cc-8218-0f0fbbce2f2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michiganben, Arizonában és Wisconsinban is nagyot mentek az álhírgyárosok.","shortLead":"Michiganben, Arizonában és Wisconsinban is nagyot mentek az álhírgyárosok.","id":"20201106_fake_news_elnokvalasztas_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332506e3-e500-46cc-8218-0f0fbbce2f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c08ca-8189-4aac-a3fb-e4738b111c81","keywords":null,"link":"/elet/20201106_fake_news_elnokvalasztas_amerika","timestamp":"2020. november. 06. 18:10","title":"Filctollakra és fotóstáskára is alapoztak álhíreket az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78e87f8-c916-4f40-88a2-b65bc913c1b6","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202045_az_isten_penze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e78e87f8-c916-4f40-88a2-b65bc913c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d27ee-392e-4fe0-a5a0-567f72e8793f","keywords":null,"link":"/itthon/202045_az_isten_penze","timestamp":"2020. november. 05. 15:45","title":"Kocsis Györgyi: Az isten pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","shortLead":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","id":"20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3c42f-e1be-4885-b3d3-eb670baa6876","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. november. 06. 15:14","title":"Több ezer hallgató kéri, hogy az egyetemek álljanak át a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 2-a óta nem volt ennyi haláleset országban, mint ma.","shortLead":"Május 2-a óta nem volt ennyi haláleset országban, mint ma.","id":"20201105_Koronavirus_Olaszorszag_fertozes_Covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f2f03f-2ba8-4398-a238-03d7fa0ccfa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Koronavirus_Olaszorszag_fertozes_Covid_19","timestamp":"2020. november. 05. 20:33","title":"Egy nap alatt több mint 34 ezer új fertőzöttet regisztráltak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kujtim Fejzulai több mint 900 eurós havi segítséget is kapott az osztrák államtól.","shortLead":"Kujtim Fejzulai több mint 900 eurós havi segítséget is kapott az osztrák államtól.","id":"20201105_Bcs_Terrortamadas_Kujtim_Fejzulai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902f53a-f735-44c4-86d9-83b0832079e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Bcs_Terrortamadas_Kujtim_Fejzulai","timestamp":"2020. november. 05. 19:30","title":"A bécsi terrorista havi 900 eurós segélyt kapott az osztrák államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]