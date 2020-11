Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","shortLead":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","id":"202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba00c00-89bb-4f6f-b9b6-9088f134b418","keywords":null,"link":"/360/202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","timestamp":"2020. november. 07. 13:45","title":"Film és zene: díjazott alkotást láthatunk Kodály Zoltánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású. ","shortLead":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású. ","id":"20201107_Kamala_Harris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f13ba0-757d-4eee-97f2-387f2057afb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Kamala_Harris","timestamp":"2020. november. 07. 18:58","title":"Joe Biden mellett Kamala Harris is főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00599ba-c7b5-4180-a27e-05dff92da2ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hol volt, hol nem volt, voltak olyan idők, amikor a Sony Ericsson olyan eszközöket készített, amelyek messze megelőzték korukat. Ilyen volt például a VAIO márkájú okostelefon, amelyről csak pletykáltak annak idején, nemrégiben viszont törölt prototípusként került napvilágra.","shortLead":"Hol volt, hol nem volt, voltak olyan idők, amikor a Sony Ericsson olyan eszközöket készített, amelyek messze megelőzték...","id":"20201108_sony_ericsson_vaio_telefon_torolt_prototipus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00599ba-c7b5-4180-a27e-05dff92da2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33330bab-bd6a-42c6-a494-398d6050df2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_sony_ericsson_vaio_telefon_torolt_prototipus","timestamp":"2020. november. 08. 08:03","title":"Óriási siker lehetett volna, mégsem küldték piacra a VAIO telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4174b5-2242-429e-b5da-eea83f5d8b1a","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Munkatársunk még az elnökválasztási kampány idején összeszedte, mit várhat a világ és az Egyesült Államok a gazdaság szempontjából abban az esetben, ha Joe Biden legyőzi Donald Trumpot. ","shortLead":"Munkatársunk még az elnökválasztási kampány idején összeszedte, mit várhat a világ és az Egyesült Államok a gazdaság...","id":"20201107_joe_biden_kamala_harris_donald_trump_amerikai_elnok_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac4174b5-2242-429e-b5da-eea83f5d8b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28bbdb2-6a13-4273-b50d-2f5a2347c4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_joe_biden_kamala_harris_donald_trump_amerikai_elnok_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:15","title":"Mire számíthat a világ Joe Biden elnökségétől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dél-pesti centrumkórház osztályvezető főorvosa úgy látja, hogy a járvány még mindig a felfutó szakaszban van, és nem lehet tudni, mikor várható az esetszám csökkenése: A tömeges tesztelésnek szerinte nincs túl sok értelme a megelőzésben. ","shortLead":"A dél-pesti centrumkórház osztályvezető főorvosa úgy látja, hogy a járvány még mindig a felfutó szakaszban van, és nem...","id":"20201107_Szlavik_tomeges_szures_nem_oldja_meg_a_helyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267308f0-9474-4098-802b-a66e55b8cb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Szlavik_tomeges_szures_nem_oldja_meg_a_helyzetet","timestamp":"2020. november. 07. 16:22","title":"Szlávik: A kijelölt centrumkórházak ma már szinte teljesen tele vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769e7b-d658-44ce-b2df-ebf91bd37364","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus elleni orosz oltóanyag engedélyezése hatalmas mérföldkőhöz érkezik a jövő héten, ami lehetővé teheti, hogy Magyarország decembertől kis mennyiségben, januártól pedig nagy mennyiségben vásároljon ebből a vakcinából - mondta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton, a Facebookon közvetített felvételen. ","shortLead":"A koronavírus elleni orosz oltóanyag engedélyezése hatalmas mérföldkőhöz érkezik a jövő héten, ami lehetővé teheti...","id":"20201107_Szijjarto_Decemberben_johet_az_orosz_vakcina_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1769e7b-d658-44ce-b2df-ebf91bd37364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91da80cd-b421-408c-9bc2-7eb8db8f9404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Szijjarto_Decemberben_johet_az_orosz_vakcina_Magyarorszagra","timestamp":"2020. november. 07. 14:38","title":"Szijjártó: Decemberben jöhet az orosz vakcina Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új intézkedéseket vezetett be a járvány miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új...","id":"20201108_Es_akkor_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bd3845-0e9a-405c-a26b-e02655f5652d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Es_akkor_","timestamp":"2020. november. 08. 08:00","title":"És akkor az EU mégiscsak elszámoltatja a jogállamiságot sértő tagállamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","id":"20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6fb2a9-ac18-49b4-b051-9e8d8fb78817","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","timestamp":"2020. november. 07. 15:46","title":"Letartóztatták a férfit, aki a terhes feleségét ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]