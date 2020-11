Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"A járvány miatt döbbentek rá, hogy változtatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36762043-6b0c-46b0-aa00-1458568732e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forintba átszámítva 17 ezer milliárdos volt az Alibaba forgalma a szinglik napja elé időzített akciókon és a nap első félórájában.","shortLead":"Forintba átszámítva 17 ezer milliárdos volt az Alibaba forgalma a szinglik napja elé időzített akciókon és a nap első...","id":"20201111_alibaba_szinglik_napja_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36762043-6b0c-46b0-aa00-1458568732e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89d65b2-3319-4bb0-9b2c-e1303ee2df87","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_alibaba_szinglik_napja_rekord","timestamp":"2020. november. 11. 07:32","title":"Félóra alatt minden rekordot megdöntött az Alibaba a szinglik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","shortLead":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","id":"20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b4d5d-b8a6-41b3-8c33-4378571f259f","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","timestamp":"2020. november. 09. 19:36","title":"Trump kirúgta a védelmi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják az ellenzéki pártok, miután a kormány egy kedd éjjel benyújtott tervezettel nyúlna bele a választási törvénybe, jelentősen átalakítva a listaállítás feltételeit. A hivatalos indoklás szerint a kamupártok ellen lépnek fel \"óvatosan\", viszont bekavarhatnak az ellenzéki egyeztetésbe. Török Gábor politikai elemző szerint ez színtiszta hatalomtechnikai trükközés, a Political Capital szerint lehet, hogy ez a módosítás még csak az első lépés. A Kutyapárt került a legnehezebb helyzetbe.","shortLead":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják...","id":"20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde0c22e-6fb4-40dd-82f5-59be0e96060c","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. november. 11. 16:23","title":"Az ellenzék életét nehezíti, a csalást megkönnyíti a választási törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513d6e93-f531-462e-874a-376b5fcfe0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pénzt azért kapják a munkatársak, mert helytálltak „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan körülményei ellenére is”.","shortLead":"A pénzt azért kapják a munkatársak, mert helytálltak „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan...","id":"20201109_szfe_kancellar_szarka_gabor_bonusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=513d6e93-f531-462e-874a-376b5fcfe0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bfbea2-4036-4129-a94b-b6a06969a915","keywords":null,"link":"/kultura/20201109_szfe_kancellar_szarka_gabor_bonusz","timestamp":"2020. november. 09. 19:06","title":"Az SZFE kancellárja 50 ezres bónuszt ad a Színművészeti üzemeltetési munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszest a párbeszédes Szabó Tímea jelentette fel az audis földügyek miatt, de azt a hatóság – bűncselekmény hiányában – elutasította.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszest a párbeszédes Szabó Tímea jelentette fel az audis földügyek miatt, de azt...","id":"20201110_audi_gyor_foldek_borkai_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58939151-de39-4bd2-a157-fa14b99c6bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_audi_gyor_foldek_borkai_zsolt","timestamp":"2020. november. 10. 13:27","title":"Nem lett vádemelés a Borkai Zsolt ellen tett feljelentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c038bc2-2f3f-4b5a-a18e-5ca1d5f45536","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rohamos gyorsasággal pusztult Ausztrália élővilága az elmúlt időszakban, ezért a tudósok szerint reményre ad okot, hogy két új emlősfajt is felfedeztek. ","shortLead":"Rohamos gyorsasággal pusztult Ausztrália élővilága az elmúlt időszakban, ezért a tudósok szerint reményre ad okot...","id":"20201111_erszenyes_ausztralia_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c038bc2-2f3f-4b5a-a18e-5ca1d5f45536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e27f64b-e641-4045-96f0-9363882ca0e7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201111_erszenyes_ausztralia_felfedezes","timestamp":"2020. november. 11. 15:58","title":"Új erszényesfajokat fedeztek fel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. 