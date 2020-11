Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok regnáló elnöke nemcsak az elnöki széket, hanem az azzal együtt járó kiváltságokat is elveszíti, amikor 2021. január 20-án megtörténik a 2020-as amerikai elnökválasztás győztesének elnöki beiktatása. A kiváltságok közé tartozik az a fajta \"különleges bánásmód\" is, ami az államfőknek és vezető politikusoknak jár a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államok regnáló elnöke nemcsak az elnöki széket, hanem az azzal együtt járó kiváltságokat is elveszíti...","id":"20201109_donald_trump_twitter_felhasznaloi_feltetelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5b38b-c78f-48c0-9f54-ed287262bd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_twitter_felhasznaloi_feltetelek","timestamp":"2020. november. 09. 14:03","title":"Januárban elveszi Donald Trump különleges \"mentelmi jogát\" a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi hallgatók. Van, aki negyedmagával költözik barátja 45 négyzetméteres lakásába, és abban reménykedik, hogy hamar túllesznek ezen az egészen. A kiürítési terv részleteit még az intézményvezetők sem ismerik, így egyelőre megfelelő intézkedéseket sem tudnak hozni. ","shortLead":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi...","id":"20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73414f37-92d1-4358-be88-a01feb4b96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:00","title":"„Ha belőlünk nem lesz gócpont, akkor senkiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b14711-2d7e-4cf9-8106-2332f7f6d765","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"1904-ben lovaggá ütötték, 1924-ben pedig udvari zeneszerző lett. Nálunk kevésbé ismert a neve, pedig a 20. század első éveiben Edward Elgar Anglia első számú zeneszerzője volt, az Enigma-variációk című zenekari művével pedig egész Európát meghódította. Részlet a Fantasztikus klasszikusok című kötetből.","shortLead":"1904-ben lovaggá ütötték, 1924-ben pedig udvari zeneszerző lett. Nálunk kevésbé ismert a neve, pedig a 20. század első...","id":"20201110_A_zeneszerzo_aki_zenekart_szervezett_egy_korhazi_osztalyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64b14711-2d7e-4cf9-8106-2332f7f6d765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6ebb71-88de-4477-a2ff-009f3563125c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201110_A_zeneszerzo_aki_zenekart_szervezett_egy_korhazi_osztalyon","timestamp":"2020. november. 10. 14:25","title":"A zeneszerző, aki zenekart szervezett egy kórházi osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Sorost meg Brüsszelt könnyebb volt legyőzni, ugye, papa? A katasztrófa esélye sokkal nagyobb, és a felelős: Orbán Viktor.","shortLead":"Sorost meg Brüsszelt könnyebb volt legyőzni, ugye, papa? A katasztrófa esélye sokkal nagyobb, és a felelős: Orbán...","id":"20201111_Mr_50_szazalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6549e1ab-12f0-4413-b063-b0409c59dc50","keywords":null,"link":"/360/20201111_Mr_50_szazalek","timestamp":"2020. november. 11. 06:45","title":"Tóta W.:Mr. 50 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén figyelmeztetés is érvényben van a ködös idő miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén figyelmeztetés is érvényben van a ködös idő miatt.","id":"20201111_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7208d94-69e7-47f2-bc4c-f7955264a53d","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 11. 05:11","title":"Sűrű köddel indul a szerda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"Ballai Vince - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Hétfőn Orbán Viktor bejelentett egy sor olyan korlátozó intézkedést, amelyek a koronavírus terjedésének lassítását célozzák. A kormány tavasszal is hozott ilyeket, ezért egymás mellé tettük az akkori és a mostani lépéseket, hogy lássuk, a mostani, sokkal rosszabb járványügyi számok mellett szigorúbban lép-e fel a kormány.","shortLead":"Hétfőn Orbán Viktor bejelentett egy sor olyan korlátozó intézkedést, amelyek a koronavírus terjedésének lassítását...","id":"20201109_koronavirus_szigoritas_korlatozo_intezkedesek_orban_viktor_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8944ae7d-c2cd-4786-9fae-9c0c513947b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_szigoritas_korlatozo_intezkedesek_orban_viktor_kormany","timestamp":"2020. november. 09. 18:00","title":"Súlyosabb most a járvány, de Orbán új szigorításánál voltak szigorúbb lépések tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői szerint ebből a pénzből éppen hogy állami feladatokat látnak el az önkormányzatok.","shortLead":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői...","id":"20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17865c90-0030-457a-8c86-0dbf2b71eb45","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","timestamp":"2020. november. 09. 13:45","title":"„Aki ilyen ötlettel áll elő, az nem ismeri a gazdaság működését” – Parragh javaslatára reagáltak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f2f4d7-c431-4b21-9018-07faa48869a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy szójáték és egy vicces kedvű vállalkozó összeadva komoly eredményre vezetett: tucatjával sikerült a rendőrségnek olyan embereket lekapcsolnia, akik nem viccből kerestek bérgyilkost.","shortLead":"Egy szójáték és egy vicces kedvű vállalkozó összeadva komoly eredményre vezetett: tucatjával sikerült a rendőrségnek...","id":"202045_vigyazat_csali_honlap_gyilkos_ironia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f2f4d7-c431-4b21-9018-07faa48869a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86defb3-7b4d-46c1-88bd-0d6c55218ac8","keywords":null,"link":"/360/202045_vigyazat_csali_honlap_gyilkos_ironia","timestamp":"2020. november. 10. 12:00","title":"Viccből csinált weboldalt, de sorra jelentkeztek olyanok, akik meggyilkoltatnának valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]