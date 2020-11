Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új amerikai elnök hatalmas feladatok előtt áll, mind odahaza, mind a világban, de minden adottsága megvan ahhoz, hogy túljusson ezeken a gondokon. Így látja a helyzetet Timothy Garton Ash, az Oxfordi és Stanfordi Egyetem tanára.","shortLead":"Az új amerikai elnök hatalmas feladatok előtt áll, mind odahaza, mind a világban, de minden adottsága megvan ahhoz...","id":"20201111_Timothy_Garton_Ash_Ha_valaki_kepes_ujraegyesiteni_a_nemzetet_akkor_az_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb3408-0c68-43cf-8d50-5126f695e643","keywords":null,"link":"/360/20201111_Timothy_Garton_Ash_Ha_valaki_kepes_ujraegyesiteni_a_nemzetet_akkor_az_Biden","timestamp":"2020. november. 11. 07:35","title":"Timothy Garton Ash: Ha valaki képes újraegyesíteni a nemzetet, akkor az Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést az 1994-ben kikiáltott, Azerbajdzsán területén lévő örmények lakta térség fölött. Azerbajdzsán mellett Oroszország és Törökország is nyertesek között van. ","shortLead":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést...","id":"20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcce1f16-ae15-4960-abed-c985f4d152c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","timestamp":"2020. november. 11. 13:45","title":"Azerbajdzsán megnyerte a karabahi háborút, az örmények leszámolástól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","shortLead":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","id":"20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12caa07d-8baf-41ad-85f6-683d8ba2b02f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 20:37","title":"Nagyot zuhantak a Zoom részvényei, miután bejelentették a 90%-os koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56419ba-5f13-4a39-977e-b314409f7651","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine az elnökválasztás eredményét látva úgy vélekedik, hogy az új vezetésben már nincs helye. A szakember közölte: akkor sem marad, ha Bidenék erre kérik.","shortLead":"Jim Bridenstine az elnökválasztás eredményét látva úgy vélekedik, hogy az új vezetésben már nincs helye. A szakember...","id":"20201110_nasa_jim_bridenstine_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56419ba-5f13-4a39-977e-b314409f7651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f3592d-9440-4436-a814-a6916d6213df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_nasa_jim_bridenstine_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 10. 08:36","title":"A NASA vezetője nem akar együtt dolgozni Bidenékkel, inkább felmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali menetfény, hanem a tompított izzó világít. ","shortLead":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali...","id":"20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97a784-1a14-442b-86dd-5f4576b3554c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","timestamp":"2020. november. 10. 09:35","title":"Videó: Ennyit számít, ha nem csak nappali menetfénnyel, hanem tompított fénnyel autózunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb71ccd8-4a37-4484-a6d3-f8c195813a35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzötteket gyorsan kiszűrő laboratóriumot adtak át Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren.","shortLead":"A SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzötteket gyorsan kiszűrő laboratóriumot adtak át Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren.","id":"20201110_izrael_telaviv_ben_gurion_repuloter_koronavirus_covid_laboratorium_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb71ccd8-4a37-4484-a6d3-f8c195813a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b30361-c543-4b2e-a846-1eaab27e3b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_izrael_telaviv_ben_gurion_repuloter_koronavirus_covid_laboratorium_szures","timestamp":"2020. november. 10. 14:03","title":"Gyorsan szűrő Covid-labort állítottak fel a Tel-Aviv-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és a helyiek megkérdezése nélkül, sok fát kivágva kezdte el építeni Mészáros Lőrinc cége. A polgármester és a kerület országgyűlési képviselője azt kénytelen magyarázni: a törvények nem teszik lehetővé, hogy a kerületnek legyen nagyobb beleszólása a folyamatba.","shortLead":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és...","id":"20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348a954c-1d18-47b6-8b63-ff77b0b13f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","timestamp":"2020. november. 11. 15:25","title":"Saját kormánya ejtette csapdába Pokorni Zoltánt és Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt.","shortLead":"Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt.","id":"20201111_biden_egyesult_allamok_kulpolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a09b8-a3fd-4052-a48e-e3c3875bbc2e","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_biden_egyesult_allamok_kulpolitika","timestamp":"2020. november. 11. 05:26","title":"Biden: Az Egyesült Államok visszatér a világpolitikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]