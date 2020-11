Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2d01efc-4e33-4e7d-ac5e-c09b5d22ee55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten kerületenként kell meghatározni a maszkviselés szabályait. A változásokról egyelőre csak néhány polgármester adott tájékoztatást.","shortLead":"Budapesten kerületenként kell meghatározni a maszkviselés szabályait. A változásokról egyelőre csak néhány polgármester...","id":"20201111_polgarmester_maszk_jarvany_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d01efc-4e33-4e7d-ac5e-c09b5d22ee55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75da46a-6a1e-4c90-98e3-7aae8eb39f62","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_polgarmester_maszk_jarvany_szabalyok","timestamp":"2020. november. 11. 11:57","title":"Néhány polgármester már bejelentette, hol kötelező maszkot hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de az emberéletnél nincs fontosabb.","shortLead":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de...","id":"20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dc7763-b170-41e4-be76-9a559d74de21","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","timestamp":"2020. november. 11. 08:13","title":"Guller: A kormány nem hagyja cserben a turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az önkormányzat döntése ellenére mégis marad a kormánypárti színházigazgató Egerben. A színház ügye modellértékű: bár az új törvény szerint „egyetértésre” van szükség a városvezetés és a kormány között az igazgatók kinevezésekor, most kiderült, az önkormányzatnak nincs szava, hiába az a színház fenntartója.","shortLead":"Az önkormányzat döntése ellenére mégis marad a kormánypárti színházigazgató Egerben. A színház ügye modellértékű: bár...","id":"20201111_eger_szinhaz_igazgato_blasko_balazs_szocs_artur_mirkoczki_adam_fidesz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51f1c2f-9291-45e2-986b-80c415de0400","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_eger_szinhaz_igazgato_blasko_balazs_szocs_artur_mirkoczki_adam_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. november. 11. 17:38","title":"Hiába döntött Egerben az ellenzéki önkormányzat, a kormány átnyomta akaratát a színházról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff597d73-178d-494e-aaa5-1c2c74a7cc2a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","timestamp":"2020. november. 12. 07:55","title":"Radar360: Engedélyezett vakcina és százmilliós segély a focikluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcc87b-d36b-48d9-9337-1244e1e2aebb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az üzletlánc emellett 35 millió forinttal támogatja a NANE munkáját.","shortLead":"Az üzletlánc emellett 35 millió forinttal támogatja a NANE munkáját.","id":"20201112_ikea_nane_csaladon_beluli_eroszak_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efcc87b-d36b-48d9-9337-1244e1e2aebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84da7e31-2067-4f11-b08f-746eb06a6754","keywords":null,"link":"/elet/20201112_ikea_nane_csaladon_beluli_eroszak_kampany","timestamp":"2020. november. 12. 19:34","title":"A családon belüli erőszak ellen indított kampányt az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor azt mondta, a katonák most nem háborúban védik a hazát, hanem a járvány elleni védekezésbe segítenek be. ","shortLead":"Orbán Viktor azt mondta, a katonák most nem háborúban védik a hazát, hanem a járvány elleni védekezésbe segítenek be. ","id":"20201111_Orban_hadsereg_kijarasi_tilalom_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bb1897-dee6-4608-92ca-18e7dbac7383","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Orban_hadsereg_kijarasi_tilalom_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 12:37","title":"Katonák is ellenőrzik a kijárási tilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára egy külföldi építőipari cégnek, miközben Karácsony Gergely főpolgármesternek is üzent a Lánchíd kapcsán.","shortLead":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára...","id":"20201111_Karacsony_kormanyzati_hidfelujitast_kritizalt_brutalis_fenyegetes_lett_a_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1979f42-7d3c-4b51-a5fa-40f6c956d108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Karacsony_kormanyzati_hidfelujitast_kritizalt_brutalis_fenyegetes_lett_a_valasz","timestamp":"2020. november. 11. 17:04","title":"Erőset üzent az államtitkár egy külföldi cégnek, Karácsonynak is jutott belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és a helyiek megkérdezése nélkül, sok fát kivágva kezdte el építeni Mészáros Lőrinc cége. A polgármester és a kerület országgyűlési képviselője azt kénytelen magyarázni: a törvények nem teszik lehetővé, hogy a kerületnek legyen nagyobb beleszólása a folyamatba.","shortLead":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és...","id":"20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348a954c-1d18-47b6-8b63-ff77b0b13f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","timestamp":"2020. november. 11. 15:25","title":"Saját kormánya ejtette csapdába Pokorni Zoltánt és Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]