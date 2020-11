Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy irányba mutat a főváros kerületeinek döntése: kötelező (lesz) a közterületi maszkviselés. Több helyen szinte mindenütt kötelező lesz, de van néhány kerület, ahol aprólékosan szabályozzák, hogy mely intézményektől hány méteren belül kell viselni maszkot.","shortLead":"Egy irányba mutat a főváros kerületeinek döntése: kötelező (lesz) a közterületi maszkviselés. Több helyen szinte...","id":"20201111_keruletek_maszkviseles_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d68a84-dcff-4121-9998-040f9d289f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_keruletek_maszkviseles_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 17:23","title":"A legtöbb fővárosi kerület minden közterületre előírja a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c8b5b-30e9-4806-8cdf-897762ce0feb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-i tájékoztatón arról lesz szó, hogy mit és miért tesz a magyar kormány. ","shortLead":"November 12-i tájékoztatón arról lesz szó, hogy mit és miért tesz a magyar kormány. ","id":"20201111_online_kormanyinfo_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c67c8b5b-30e9-4806-8cdf-897762ce0feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a8421-ee3f-4ac9-8ec1-cfb841235bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_online_kormanyinfo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 14:21","title":"Online tartják a csütörtöki kormányinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","shortLead":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","id":"20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abac70-07b0-4adc-9328-57b4ac6d8599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","timestamp":"2020. november. 11. 15:11","title":"Itt a törvényjavaslat, amellyel jelentősen megemelik a csecsemőgondozási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva Magyarország legyőzte Izlandot csütörtök este, így kijutott a következő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra.","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva Magyarország legyőzte Izlandot csütörtök este, így kijutott a következő, részben hazai...","id":"20201113_szoboszlai_dominik_magyarorszag_izlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcfda10-4d49-4a9c-a2ca-24c56f3560b9","keywords":null,"link":"/sport/20201113_szoboszlai_dominik_magyarorszag_izlan","timestamp":"2020. november. 13. 05:05","title":"Szoboszlai: Tovább már nem tudtam futni, gondoltam, onnan már csak elrúgom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa5fcc5-63b0-44d3-a5fd-d3bc7c5c785e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az európai egészségügyi unió megteremtésére irányuló lépéseket készít elő az Európai Bizottság, akár uniós szükséghelyzetet is kihirdethetnének.","shortLead":"Az európai egészségügyi unió megteremtésére irányuló lépéseket készít elő az Európai Bizottság, akár uniós...","id":"20201111_Meg_tobb_Brusszel_egeszsegugyi_uniora_tettek_javaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa5fcc5-63b0-44d3-a5fd-d3bc7c5c785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8034909-abbd-4d86-b257-26a043da0605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Meg_tobb_Brusszel_egeszsegugyi_uniora_tettek_javaslatot","timestamp":"2020. november. 11. 15:45","title":"Még több Brüsszel: egészségügyi unióra tettek javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják az ellenzéki pártok, miután a kormány egy kedd éjjel benyújtott tervezettel nyúlna bele a választási törvénybe, jelentősen átalakítva a listaállítás feltételeit. A hivatalos indoklás szerint a kamupártok ellen lépnek fel \"óvatosan\", viszont bekavarhatnak az ellenzéki egyeztetésbe. Török Gábor politikai elemző szerint ez színtiszta hatalomtechnikai trükközés, a Political Capital szerint lehet, hogy ez a módosítás még csak az első lépés. A Kutyapárt került a legnehezebb helyzetbe.","shortLead":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják...","id":"20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde0c22e-6fb4-40dd-82f5-59be0e96060c","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. november. 11. 16:23","title":"Az ellenzék életét nehezíti, a csalást megkönnyíti a választási törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony hosszan fejtegette a PlayStation 5-tel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ezekből szemezgettünk.","shortLead":"A Sony hosszan fejtegette a PlayStation 5-tel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ezekből szemezgettünk.","id":"20201112_sony_playstation_5_ps5_tudnivalok_jellemzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7178ce-a565-4a8e-936b-70909ee32c07","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_sony_playstation_5_ps5_tudnivalok_jellemzok","timestamp":"2020. november. 12. 12:03","title":"5+1 hasznos érdekesség a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan működik. Úgy tűnik, ez nem teljesen igaz.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan...","id":"20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfd717-663f-4096-8bfb-67600e65302a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","timestamp":"2020. november. 11. 15:03","title":"Koronavírusos lett három medikus, akiknek beadták az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]