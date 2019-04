Videó: Már nem is kéri a Tesla autója, hogy néha fogjuk a kormányt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert indít.\r

\r

","shortLead":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert...","id":"20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707af107-0ed9-4f20-a8a0-f89284c74ffc","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","timestamp":"2019. április. 21. 14:34","title":"Feljelenti az MTVA Sargentiniéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

\r

","shortLead":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

\r

","id":"20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939fcf7-d354-4e20-b62a-05a3bf6613dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","timestamp":"2019. április. 21. 14:18","title":"Halálos motorbaleset történt Vértesacsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt vadászengedélye, de az állat elejtését már elfelejtette bejelenteni a bugyi férfi. ","shortLead":"Volt vadászengedélye, de az állat elejtését már elfelejtette bejelenteni a bugyi férfi. ","id":"20190422_Husvet_hetvege_volt_hat_lopott_egy_vaddisznot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2e4ec8-96e1-479b-b937-a3ab964ed3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Husvet_hetvege_volt_hat_lopott_egy_vaddisznot","timestamp":"2019. április. 22. 09:51","title":"Húsvét hétvége volt, hát lopott egy vaddisznót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közleményben reagáltak a terrorakcióra.","shortLead":"Közleményben reagáltak a terrorakcióra.","id":"20190422_Magyar_Iszlam_Jogvedo_Egyesulet_eliteli_az_aljas_Sri_Lankai_terrortamadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f5b14f-8aa4-49be-968d-471f3aceea79","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Magyar_Iszlam_Jogvedo_Egyesulet_eliteli_az_aljas_Sri_Lankai_terrortamadast","timestamp":"2019. április. 22. 19:33","title":"A Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület elítéli az \"aljas\" Srí Lanka-i terrortámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra helyeződik át.","shortLead":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra...","id":"20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb52c515-1565-45da-8d59-77fad0e5d776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","timestamp":"2019. április. 22. 13:10","title":"Ön is a Facebookon locsolkodik? Ne aggódjon, nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában.","shortLead":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két...","id":"20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8f6dc-254c-4760-902c-1615a537639b","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","timestamp":"2019. április. 21. 12:52","title":"Sri Lanka – két nap kényszerszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám meghaladta a százezret. A Magyar Nemzet úgy értesült, a készülő Építésgazdasági stratégia a közös képzést és együttműködéseket állami támogatásokkal ösztönözné. Az ágazati szakszövetség szerint a vállalkozói képzések szervezése a kóklerek kiszűrésében is sokat segítene.\r

","shortLead":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám...","id":"20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63f04ea-08a1-4603-84f7-5b9bd2b49793","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","timestamp":"2019. április. 22. 09:52","title":"\"Attól, hogy valaki jó festő vagy burkoló, még nem lesz jó vállalkozó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","shortLead":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","id":"20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3031e1e2-042a-42a5-9cce-e8ac6fca47ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","timestamp":"2019. április. 22. 19:43","title":"Srí Lanka: Harminckilenc külföldi van a halottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]