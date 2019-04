Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94f2b298-041d-45fd-9b0f-86828d8311b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset a szlovákiai Zsolna magánállatkertjében történt. ","shortLead":"Az eset a szlovákiai Zsolna magánállatkertjében történt. ","id":"20190422_Benyult_a_racson_hogy_megsimogassa_a_tigrist_majdnem_elvesztette_a_karjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f2b298-041d-45fd-9b0f-86828d8311b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d998c-2312-41f5-917c-f45eba8215ee","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Benyult_a_racson_hogy_megsimogassa_a_tigrist_majdnem_elvesztette_a_karjat","timestamp":"2019. április. 22. 15:28","title":"Benyúlt a rácson, hogy megsimogassa a tigrist, majdnem elvesztette a karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány bővüléséhez a brit EU-tagságról tartott népszavazás óta.","shortLead":"Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány...","id":"20190422_A_szamok_is_igazoljak_hogy_a_Brexit_elvette_az_EUs_munkavallalok_kedvet_NagyBritanniatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c694f2ef-9a4d-4192-9a2e-a3d20dfcaed1","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_A_szamok_is_igazoljak_hogy_a_Brexit_elvette_az_EUs_munkavallalok_kedvet_NagyBritanniatol","timestamp":"2019. április. 22. 18:44","title":"A számok is igazolják, hogy a Brexit elvette az EU-s munkavállalók kedvét Nagy-Britanniától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828807b9-464e-47d9-adc1-23b9776da847","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bombameglepetéssel kezdődött az idei sznúker-világbajnokság: a hagyományosan Sheffieldben zajló eseményen az ötszörös győztes Ronnie O'Sullivan kikapott a torna történetének első amatőr játékosától, James Cahilltől.","shortLead":"Bombameglepetéssel kezdődött az idei sznúker-világbajnokság: a hagyományosan Sheffieldben zajló eseményen az ötszörös...","id":"20190423_ronnie_osullivan_james_cahill_sznuker_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828807b9-464e-47d9-adc1-23b9776da847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73a85f-3b3d-41da-998b-9b49c6435efe","keywords":null,"link":"/sport/20190423_ronnie_osullivan_james_cahill_sznuker_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. április. 23. 14:58","title":"Amatőr ütötte ki az ötszörös sznúkervilágbajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4212ffc-12f8-4f9f-a841-17302e735328","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Dimenzió Párt (ÚDP) vezetője még a 2014-es választás kampánypénzeivel próbált trükközni. A felvett 149 millióból az ügyészség viszont csak 20 milliónak nem találta nyomát - nem csoda, ha megúszta 300 ezer forintnyi bírsággal. ","shortLead":"Az Új Dimenzió Párt (ÚDP) vezetője még a 2014-es választás kampánypénzeivel próbált trükközni. A felvett 149 millióból...","id":"20190423_Zuschlagkozeli_ferfi_az_elso_penzbuntetesre_itelt_kamupartvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4212ffc-12f8-4f9f-a841-17302e735328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c40462b-ee5a-4faf-be2a-2fba41db5131","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Zuschlagkozeli_ferfi_az_elso_penzbuntetesre_itelt_kamupartvezeto","timestamp":"2019. április. 23. 15:30","title":"Zuschlag-közeli férfi az első pénzbüntetésre ítélt kamupárt-vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekkel ellentétben nem kerül piacra pénteken a Samsung Galaxy Fold, miután az újságíróknak küldött első teszttelefonok közül több képernyője egy-két nap alatt felmondta a szolgálatot.","shortLead":"Az eredeti tervekkel ellentétben nem kerül piacra pénteken a Samsung Galaxy Fold, miután az újságíróknak küldött első...","id":"20190422_samsung_galaxy_fold_csuszas_osszehajthato_telefon_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420058ea-5142-4246-af79-2e94218a7a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_samsung_galaxy_fold_csuszas_osszehajthato_telefon_problemak","timestamp":"2019. április. 22. 19:48","title":"Beütött a baj: konstrukciós hiba miatt elhalasztja összehajtható telefonja kiadását a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1dc9b3-4d39-40c1-9ad2-18c1e59b36ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hírt fia, Henrik nagyherceg jelentette be kedden Luxemburgban.","shortLead":"A hírt fia, Henrik nagyherceg jelentette be kedden Luxemburgban.","id":"20190423_Elhunyt_Janos_korabbi_luxemburgi_nagyherceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1dc9b3-4d39-40c1-9ad2-18c1e59b36ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a02ced-8262-4a7e-b62d-bd746b184578","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Elhunyt_Janos_korabbi_luxemburgi_nagyherceg","timestamp":"2019. április. 23. 10:10","title":"Elhunyt János korábbi luxemburgi nagyherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet a világban rossz.\r

\r

","shortLead":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet...","id":"20190424_Merdfoldko__elfogadta_az_ENSZ_BT_a_nemi_eroszak_elleni_hatarozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a15de86-d95e-4826-ac12-1cc42dc4d13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Merdfoldko__elfogadta_az_ENSZ_BT_a_nemi_eroszak_elleni_hatarozatot","timestamp":"2019. április. 24. 05:18","title":"\"Mérföldkő\" - elfogadta az ENSZ BT a nemi erőszak elleni határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26ea496-d10e-4141-8aaf-be74a3e9584e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mutogatta, hogyan cikázik a kocsik közt. ","shortLead":"A sofőr a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mutogatta, hogyan cikázik a kocsik közt. ","id":"20190424_elo_facebook_video_ferihegyi_gyorsforgalmi_ut_elozes_szaguldas_140_kilometer_ora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26ea496-d10e-4141-8aaf-be74a3e9584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be2b427-8c02-42f1-a40e-e9b444177d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_elo_facebook_video_ferihegyi_gyorsforgalmi_ut_elozes_szaguldas_140_kilometer_ora","timestamp":"2019. április. 24. 07:24","title":"Élő Facebook-videóban közvetítette, ahogy 140-nel előzget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]