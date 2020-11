Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","shortLead":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","id":"20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04a3f7-6b42-4c9c-98a6-28833b3aa946","keywords":null,"link":"/sport/20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","timestamp":"2020. november. 12. 17:08","title":"Gera Zoltán a kispadon fog ülni Izland ellen, miután Rossi megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ellenőrzése során több hiányosságot is talált a biztosító működésében. 