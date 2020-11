Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat helyen változott a kezdőcsapat a magyar–szerb meccshez képest.","shortLead":"Hat helyen változott a kezdőcsapat a magyar–szerb meccshez képest.","id":"20201118_Kezdocsapat_Marco_Rossi_magyar_torok_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa43ee-bdb1-41e3-9665-85710e58eeea","keywords":null,"link":"/sport/20201118_Kezdocsapat_Marco_Rossi_magyar_torok_valogatott","timestamp":"2020. november. 18. 19:29","title":"Kezdőcsapatot hirdetett Marco Rossi a törökök elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy elbukott világbajnokság és egy 1931 óta nem látott égés sem elég ahhoz, hogy megvonják tőle a bizalmat.","shortLead":"Egy elbukott világbajnokság és egy 1931 óta nem látott égés sem elég ahhoz, hogy megvonják tőle a bizalmat.","id":"20201118_joachim_low_nemet_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb5a565-21e3-48e6-92d5-62c564e8306b","keywords":null,"link":"/sport/20201118_joachim_low_nemet_valogatott","timestamp":"2020. november. 18. 16:55","title":"A történelmi vereség után is Löw marad a német szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b15500-e183-4e06-be8f-2dadb0e02b71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Körülbelül 10 ezren gyűltek össze a Brandenburgi kapunál rendezett demonstráción.\r

","shortLead":"Körülbelül 10 ezren gyűltek össze a Brandenburgi kapunál rendezett demonstráción.\r

","id":"20201120_Korlatozasok_tuntetes_Berlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b15500-e183-4e06-be8f-2dadb0e02b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fee19f-eba7-4df2-8e22-94e51350ae00","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Korlatozasok_tuntetes_Berlin","timestamp":"2020. november. 20. 05:37","title":"Hetvenhét rendőr sérült meg a korlátozások miatt szervezett tüntetésen Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be219b5-8c37-45f5-ae38-f5ab99b3f712","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány, Magyarországon ugyanis az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot. Dombos Tamást, a Háttér Társaság ügyvivőjét kérdeztük a melegek jogainak szűkítéséről. ","shortLead":"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány...","id":"202047_novak_mondja_meg_ki_jo_szulonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be219b5-8c37-45f5-ae38-f5ab99b3f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd771e-7f9a-49fd-9bbb-7d7909ecf5a3","keywords":null,"link":"/360/202047_novak_mondja_meg_ki_jo_szulonek","timestamp":"2020. november. 20. 11:00","title":"\"Novák Katalin politikai döntése lesz, hogy ki az, aki jó szülő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint a sokat vitatott adókönnyítés azért nem jó megoldás, mert nem rászorultsági alapon történne.","shortLead":"Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint a sokat vitatott adókönnyítés azért nem jó megoldás, mert nem...","id":"20201119_sinko_otto_iparuzesi_ado_videoton_koronavirus_gazdasagi_segelyprogram_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35089d4-7479-4b89-9b3d-b9f092295cc8","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_sinko_otto_iparuzesi_ado_videoton_koronavirus_gazdasagi_segelyprogram_","timestamp":"2020. november. 19. 17:23","title":"Van egy nyomós érve a Videoton-vezérnek az iparűzési adó könnyítése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden igazolványt és kedvezményre jogosító igazolást el kell fogadni a veszélyhelyzet vége utáni 60. napig a vonatokon és a buszokon – közölte a MÁV. Vannak igazolványok, amelyeknek az érvényessége még tavasszal járt volna le, de még mindig lehet utazni velük.","shortLead":"Minden igazolványt és kedvezményre jogosító igazolást el kell fogadni a veszélyhelyzet vége utáni 60. napig a vonatokon...","id":"20201118_MAV_igazolvanyok_veszelyhelyzet_ervenyesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682e9fbd-f00d-4f0a-b095-ec1660807898","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_MAV_igazolvanyok_veszelyhelyzet_ervenyesseg","timestamp":"2020. november. 18. 16:15","title":"MÁV: Érvényesek maradnak a lejáró igazolványok a veszélyhelyzet alatt, és utána még két hónapig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén derült ki, hogy az Apple szándékosan lassítja a régebbi iPhone-okat, erről pedig nem szól a felhasználóknak. Emiatt márciusban már kártérítésre kötelezték a céget, most pedig újra így döntött egy amerikai bíróság.","shortLead":"Még 2017 végén derült ki, hogy az Apple szándékosan lassítja a régebbi iPhone-okat, erről pedig nem szól...","id":"20201119_apple_iphone_lassitasa_akkumulator_batterygate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3515502e-80d4-4857-bba3-27f952e0b767","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_iphone_lassitasa_akkumulator_batterygate","timestamp":"2020. november. 19. 08:33","title":"Aprópénz az Apple-nek az új kártérítés, amit az iPhone-ok lassítása miatt kell kifizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester a jogszabályoknál is szigorúbb mércét vár el, de az offshore cégeket nem egyszerű távol tartani. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester a jogszabályoknál is szigorúbb mércét vár el, de az offshore cégeket nem egyszerű...","id":"20201120_Vizsgalja_a_BKV_az_autobuszberlest_Karacsony_kizarna_az_offshore_cegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e9bd96-bbe6-4265-aff1-8003f5a0f3c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Vizsgalja_a_BKV_az_autobuszberlest_Karacsony_kizarna_az_offshore_cegeket","timestamp":"2020. november. 20. 15:55","title":"Buszbérlés: Karácsony kizárná az offshore cégeket, soron kívüli vizsgálat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]