Hummert eredetileg az amerikai katonaság számára fejlesztették ki, de a későbbiekben feltűntek az utakon polgári használatú Hummerek is. Az eredeti, legnagyobb modellt, a Hummer H1-et 1992 és 2006 között gyártották az Egyesült Államokban, és három éve bemutatkozott belőle egy egyedileg átalakított, 490 lóerős elektromos változat

Most pedig lehullott a lepel a már eredetileg villanyautónak tervezett vadonatúj kiadásról, a GMC Hummer EV-ről:

© GMC

A fejlett önvezetésre képes pickupként feltámasztott Hummer teteőelemei kivehetők, és bár a szélvédő egyes Jeepektől eltérően nem hajtható le, a hátsó ablak elektromosan leereszthető.

© GMC

Az alapáron 35 colos Goodyear Wrangler All Territory MT terepgumikon gördülő újdonság 45 centiméter magas tárgyakon is át tud hajtani és a 60 centiméter mély víz sem okoz gondot számára. Felár ellenében pedig még komolyabb, 37 colos terepgumik is rendelhetők rá.

© GMC

A három villanymotor összteljesítménye eléri az 1000 lóerőt, ami mintegy 3 másodperces 0–100-as sprintet tesz lehetővé.

© GMC

A négykerék-hajtású és négykerék-kormányzású, adaptív légrugós Hummer EV hatótávolsága eléri az 560 kilométert, 350 kW-os töltővel pedig 10 perc alatt 160 kilométer hatótáv nyerhető.

© GMC

Elsőként a jól felszerelt Edition 1 változat lesz kapható 2021-ben, még pedig 112 595 dolláros (34,5 millió forint) áron.

2022-ben érkezik a 800 lóerős és 480 kilométeres hatótávú, 99 995 dolláros (30,6 millió forint) változat, amit 2023-ban követ a már csak két motoros, 625 lóerős és 480 kilométeres hatótávolságú, 89 995 dolláros (27,5 millió forint) verzió. Az alapmodell csak 2024-ben fog debütálni: ez a 400 kilométeres hatótávú változat 79 995 dollárba (24,5 millió forint) fog kerülni.

© GMC

© GMC

