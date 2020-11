Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"636abe4a-a086-4beb-83d0-efd346d5c453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan tettek virtuális túrákat az elmúlt öt évben a Google Expeditions termékével. A keresőóriás azonban úgy döntött, jövő nyáron elküldi utolsó útjára ezt a termékét.","shortLead":"Sokan tettek virtuális túrákat az elmúlt öt évben a Google Expeditions termékével. A keresőóriás azonban úgy döntött...","id":"20201119_google_expeditions_vege_bezaras_2021_julius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=636abe4a-a086-4beb-83d0-efd346d5c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8402ed1-0ebf-4fdb-be53-082dfe4a3682","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_google_expeditions_vege_bezaras_2021_julius","timestamp":"2020. november. 19. 18:03","title":"Ismét elbúcsúzhatunk egy Google-terméktől, de nem vész el, csak átalakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","id":"20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d9215-c59d-43a8-bf61-cfab19054340","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","timestamp":"2020. november. 20. 07:50","title":"Közel az 57 millióhoz a koronavírusos fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon rég sikerült akkorát sorosoznia eddig a miniszterelnöknek, mint ma reggel a Kossuth rádióban.","shortLead":"Nagyon rég sikerült akkorát sorosoznia eddig a miniszterelnöknek, mint ma reggel a Kossuth rádióban.","id":"20201120_Orban_Viktor_soros_kossuth_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6da2c00-bcaf-4196-87e8-86e1b6aefe3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orban_Viktor_soros_kossuth_interju","timestamp":"2020. november. 20. 12:24","title":"Orbán Viktor erősen kezdett reggel: öt perc alatt tíz Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmét Donald Trump amerikai elnök, aki a vesztes bélyege ellen folytat szélmalomharcot.","shortLead":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata...","id":"20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca6767d-715f-4cd9-affb-9125d212e99f","keywords":null,"link":"/360/20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","timestamp":"2020. november. 18. 13:00","title":"Trump a demokráciát is megroppantaná, csak maradhasson a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tombol a járvány, de több ország inkább enyhít a korlátozásokon, hogy némileg megkímélje a gazdaságát. Több mint 3,6 millió fertőzött van a térségben, és 76 ezren hunytak el a vírus miatt.","shortLead":"Tombol a járvány, de több ország inkább enyhít a korlátozásokon, hogy némileg megkímélje a gazdaságát. Több mint 3,6...","id":"20201119_koronavirus_kozelkeleti_jarvanyhelyzet_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25aadab-1c52-4f61-9951-5aeda90a1d32","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_kozelkeleti_jarvanyhelyzet_who","timestamp":"2020. november. 19. 21:52","title":"Aggódik a WHO a romló Közel-Keleti járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átrendeződött a médiapiac, a bevételek pedig drasztikusan visszaesnek 2019-hez képest. ","shortLead":"Átrendeződött a médiapiac, a bevételek pedig drasztikusan visszaesnek 2019-hez képest. ","id":"20201120_A_magyar_mediaszektor_beveteleinek_38_szazalekat_elviheti_a_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d15c24-d4fe-4372-9367-892896abdccc","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_A_magyar_mediaszektor_beveteleinek_38_szazalekat_elviheti_a_valsag","timestamp":"2020. november. 20. 10:30","title":"A magyar médiaszektor bevételeinek 38 százalékát elviheti a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","shortLead":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","id":"20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bea4719-fe9f-4c32-aa8c-efd18e85ecb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","timestamp":"2020. november. 18. 14:37","title":"Húsz hónap után ismét felszállhatnak a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már több mint 40 Fidesz-közeli vállalkozó cége szerepel a legnyereségesebb 500 között. Ebből 13 Mészáros Lőrincé, pedig zászlóshajója veszteséges volt. Vajna Tímea is csinos osztalékot vett ki kaszinóörökségéből.","shortLead":"Már több mint 40 Fidesz-közeli vállalkozó cége szerepel a legnyereségesebb 500 között. Ebből 13 Mészáros Lőrincé, pedig...","id":"20201118_Meszaros_Lorincnek_13_erdekeltsege_van_a_nyereseg_szerinti_top_500ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e3bd7-a826-4688-a70f-120ea0d7e0b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_Meszaros_Lorincnek_13_erdekeltsege_van_a_nyereseg_szerinti_top_500ban","timestamp":"2020. november. 18. 13:40","title":"Mészáros Lőrincnek 13 érdekeltsége van a nyereség szerinti top 500-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]