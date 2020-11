Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A koronavírusos betegek jellemzően a kórházban, néhány esetben a mentőben hunynak el – tájékoztatta az operatív törzs szűkszavúan a HVG-t. A betegszállítók azonban traumaként élik meg, ahogy az egészségügyi ellátás jelenleg működik. ","shortLead":"A koronavírusos betegek jellemzően a kórházban, néhány esetben a mentőben hunynak el – tájékoztatta az operatív törzs...","id":"202047__egeszsegugy_alulnezetbol__osszeomlas__harminc_ev_hibai__a_covid19_csapdaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03a2de-9088-4c39-b000-b4472fd825de","keywords":null,"link":"/360/202047__egeszsegugy_alulnezetbol__osszeomlas__harminc_ev_hibai__a_covid19_csapdaja","timestamp":"2020. november. 19. 15:00","title":"Covid-dráma a mentőautókban: \"Most szoktunk hozzá a halálhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyszerre két jó hírt is bejelentett: globálisan is bevezeti az androidos telefonokon az úgynevezett RCS-alapú üzenetküldést, emellé pedig jön a végpontok közti titkosítás is.","shortLead":"A Google egyszerre két jó hírt is bejelentett: globálisan is bevezeti az androidos telefonokon az úgynevezett RCS-alapú...","id":"20201120_android_google_titkositott_uzenetkuldes_rcs_vegpontok_kozotti_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7ddb23-6112-4844-beba-5766c6e741e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_android_google_titkositott_uzenetkuldes_rcs_vegpontok_kozotti_titkositas","timestamp":"2020. november. 20. 19:03","title":"Androidos? Végre jön a titkosított üzenetküldés a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este kapcsolt le a rendszer egy zárlat miatt.","shortLead":"Szerda este kapcsolt le a rendszer egy zárlat miatt.","id":"20201119_koronavirus_szegedi_klinika_aramszunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467ddc42-58e1-4d7c-b760-05ae6d5e8f61","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_szegedi_klinika_aramszunet","timestamp":"2020. november. 19. 16:57","title":"Áramszünet miatt kellett átköltöztetni a szegedi intenzíven ápolt koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d7933d-e3c0-46ec-a1c1-659cfab03aaf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország jobban teljesít, népünk bölcs vezére legalábbis évről évre nagyobb sikereket ér el a nemzeti burzsoázia megteremtésében. Már persze ha azokat tekintjük nemzetinek, akik ilyen-olyan okokból bejáratosak a kormányfőhöz.","shortLead":"Magyarország jobban teljesít, népünk bölcs vezére legalábbis évről évre nagyobb sikereket ér el a nemzeti burzsoázia...","id":"202047__kormanyfokozeli_cegek__nemzeti_burzsoazia__osztalekleltar__orszagepitesi_ismeretek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5d7933d-e3c0-46ec-a1c1-659cfab03aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1b4d8e-1ec0-49c9-85ec-92d57a24a56b","keywords":null,"link":"/360/202047__kormanyfokozeli_cegek__nemzeti_burzsoazia__osztalekleltar__orszagepitesi_ismeretek","timestamp":"2020. november. 20. 16:00","title":"Mészároséké az ország, maguknak építik - HVG Top 500 lista a nyereségrekorderekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek kezébe. Miközben egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak az ilyen esetek, a szülők még nem elég tudatosak a veszélyekkel kapcsolatban. Az SOS Gyermekfalvak felmérést készített és videós kampányt indít a Gyermekjogi világnap alkalmából.



","shortLead":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek...","id":"20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33801f86-6ad0-4665-ae5f-7ceaffa2e752","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","timestamp":"2020. november. 20. 08:15","title":"Tízből egy szülő osztott már meg gyerekéről meztelen tartalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete, a késlekedésből az Orvosi Kamara arra következtet, a kormány kitolhatja a törvény hatályba lépését. Most már látták a végrehajtási rendelet tervezetét, abban valóban 100 munkanapban maximalizálnák az egészségügyi dolgozók kivezényelhetőségét és az összeférhetetlenségi szabályok bevezetésében is várható a két év haladék.","shortLead":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete...","id":"20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c1b4c4-2b0e-449c-9b12-f55c5e38dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","timestamp":"2020. november. 20. 17:31","title":"A MOK szerint kitolhatja a kormány a szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatályba lépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton a fagyzugos részeken akár -9 fok is lehet.","shortLead":"Szombaton a fagyzugos részeken akár -9 fok is lehet.","id":"20201119_hideg_havazas_elorejelzes_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7017e2-5039-4c12-a3ad-efd6b1088ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_hideg_havazas_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2020. november. 19. 19:18","title":"Jönnek a mínuszok a hétvégén, havazásra is számítani lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos pénzügyei napvilágra kerülése után a Bloomberg most arról ír, hogy a Luxemburgban működő titokzatos bankár, David Rowland ügyfélfogó embere volt a herceg.","shortLead":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos...","id":"20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6815f2-0fb4-49ca-a3b1-5c7f4e07a10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","timestamp":"2020. november. 19. 16:06","title":"Újabb botrányba keveredhet András herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]