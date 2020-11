Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50729cef-d8b6-41d1-97c6-dd770183c6a3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk hatodik részében a dél-afrikaiak ubuntu szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201120_Boldogsagatlasz_6_resz_Mit_tanulhatunk_a_delafrikaiaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50729cef-d8b6-41d1-97c6-dd770183c6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f5960c-d7a1-45a1-8a14-5e564ae7a082","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201120_Boldogsagatlasz_6_resz_Mit_tanulhatunk_a_delafrikaiaktol","timestamp":"2020. november. 20. 19:36","title":"Boldogságatlasz 6. rész: Mit tanulhatunk a dél-afrikaiaktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2020-as gála költségei üzleti titoknak minősülnek.\r

","shortLead":"A 2020-as gála költségei üzleti titoknak minősülnek.\r

","id":"20201120_Magyarorszagnak_MTVdijatado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd12fc-4e7d-4fee-a26c-6ef27467d509","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Magyarorszagnak_MTVdijatado","timestamp":"2020. november. 20. 06:05","title":"600 millió forintba kerül Magyarországnak a következő MTV-díjátadó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea5fbdf-77ba-482d-94c9-28fadca1db28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint kozmetikázzák a halálozási adatokat, ezért félnek az ellenőrizhetőségtől.","shortLead":"A képviselő szerint kozmetikázzák a halálozási adatokat, ezért félnek az ellenőrizhetőségtől.","id":"20201120_A_fenntarto_sem_arulja_el_Hadhazynak_melyik_korhazban_hanyan_halnak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cea5fbdf-77ba-482d-94c9-28fadca1db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbac01e2-61d1-443e-b9ef-5e9c25b2c51e","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_A_fenntarto_sem_arulja_el_Hadhazynak_melyik_korhazban_hanyan_halnak_meg","timestamp":"2020. november. 20. 12:10","title":"A kórházfenntartó sem árulja el Hadházynak, hol hányan halnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja Nagy Gábor a várható új amerikai kormányzatról. A HVG szakújságírója szerint az Egyesült Államok külpolitikájában több olyan szereplő is fontos posztot kaphat, akik képben vannak Európával és jól ismerik Magyarországot is. Emiatt más diplomáciai reakciókra számíthat Orbán Viktor is, ha keményen lép fel. ","shortLead":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja...","id":"20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906bd39-7e7f-4245-949e-8714fa1d4887","keywords":null,"link":"/360/20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","timestamp":"2020. november. 19. 11:00","title":"Még annál is rosszabb magyar–amerikai viszony jöhet, mint Obama idején volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates egy nemrég virtuálisan megtartott egészségügyi konferencián arról beszélt, sem ő, sem Donald Trump járványügyi főtanácsadója, Anthony Fauci nem volt felkészülve arra, hogy ennyi összeesküvés-elmélet kel majd szárnyra róluk.","shortLead":"Bill Gates egy nemrég virtuálisan megtartott egészségügyi konferencián arról beszélt, sem ő, sem Donald Trump...","id":"20201120_bill_gates_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53607f4-cb26-4bd1-96b1-51c6a7416c92","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_bill_gates_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet_vakcina","timestamp":"2020. november. 20. 08:03","title":"Bill Gates nem hisz a szemének, amikor jönnek szembe a róla terjedő összeesküvés-elméletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7eb6a-29f6-44d4-9025-a4962ff96ec1","c_author":"Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"Hiába hasonlítanak megszólalásig a szereplők, a helyzetek és a körülmények a valóságra, A korona című sorozat fikció – annak viszont valóban királyi. Most már négy évadon keresztül láthatjuk, hogy a királynő is ember, nem is szólva a család többi tagjáról. De vajon szimpatikusabb lesz-e ettől a monarchia?","shortLead":"Hiába hasonlítanak megszólalásig a szereplők, a helyzetek és a körülmények a valóságra, A korona című sorozat fikció –...","id":"20201120_Megjone_a_kedvunk_egy_kis_monarchiahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7eb6a-29f6-44d4-9025-a4962ff96ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1e83e7-1790-47d8-a617-4ee9334126bc","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Megjone_a_kedvunk_egy_kis_monarchiahoz","timestamp":"2020. november. 20. 20:00","title":"Megjön-e a kedvünk egy kis monarchiához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49af875-2966-4903-9491-6580539dc045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MBN nevű koreai hírcsatorna új hírolvasót igazolt. Az AI Kim néven bemutatkozott kolléga hús-vér munkaerőnek tűnik, de valójában gép.","shortLead":"Az MBN nevű koreai hírcsatorna új hírolvasót igazolt. Az AI Kim néven bemutatkozott kolléga hús-vér munkaerőnek tűnik...","id":"20201119_robot_mesterseges_intelligencia_hirolvaso_hirados_mbn_tevecsatorna_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a49af875-2966-4903-9491-6580539dc045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02221d98-38d9-4d94-afcb-9fba703349cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_robot_mesterseges_intelligencia_hirolvaso_hirados_mbn_tevecsatorna_del_korea","timestamp":"2020. november. 19. 12:03","title":"Robotizált híradós műsorvezető állt munkába Dél-Koreában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb weboldalakat.","shortLead":"A Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb...","id":"20201120_telenor_oktatasi_oldalak_ingyenes_adatforgalom_hipersuli_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9635174-43cd-449f-8735-1a80db12c38e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_telenor_oktatasi_oldalak_ingyenes_adatforgalom_hipersuli_lista","timestamp":"2020. november. 20. 14:13","title":"Ingyenessé teszi 21 weboldal elérését a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]