Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz államfő nem vehet igénybe engedélyezetlen oltást, ugyanakkor a tesztfázisban lévő vakcinával már oltják az egészségügyi dolgozókat és a tanárokat. A vakcina vizsgálatához minták érkeztek Magyarországra.","shortLead":"Az orosz államfő nem vehet igénybe engedélyezetlen oltást, ugyanakkor a tesztfázisban lévő vakcinával már oltják...","id":"20201124_A_Kreml_szerint_Putyin_nem_oltatta_be_magat_az_orosz_csodavakcinaval_mert_nem_oltathatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b30b87-2143-4f1f-950f-c3596c1419fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_A_Kreml_szerint_Putyin_nem_oltatta_be_magat_az_orosz_csodavakcinaval_mert_nem_oltathatja","timestamp":"2020. november. 24. 17:11","title":"A Kreml elmagyarázta, Putyin miért nem oltatta be magát az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","shortLead":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","id":"20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7369f-55fb-42f3-8054-b1d26efac949","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. november. 24. 10:32","title":"Balassagyarmaton egy hét alatt 38-an hunytak el, ebből 26-an Covid-fertőzöttek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3433e95-843c-449d-beac-b46f66d4e6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A négytonnás fenyőt már fel is állították az Országháznál.","shortLead":"A négytonnás fenyőt már fel is állították az Országháznál.","id":"20201124_parlament_fenyo_fenyofa_orszag_fenyoje_karacsonyfa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3433e95-843c-449d-beac-b46f66d4e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c62249f-ce28-45a7-9b47-77da8ac381a3","keywords":null,"link":"/elet/20201124_parlament_fenyo_fenyofa_orszag_fenyoje_karacsonyfa","timestamp":"2020. november. 24. 11:18","title":"Egy székesfehérvári családtól érkezett az ország fenyője a Parlamenthez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek, ami megvédené a felhasználóját és a környezetében lévőket is.","shortLead":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek...","id":"2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26415fd-8339-4577-9f23-b713e26f6553","keywords":null,"link":"/tudomany/2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","timestamp":"2020. november. 24. 08:03","title":"Az újfajta arcmaszk szanaszét süti a beáramló koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc1747-dab9-43da-83e4-bf4cf70378f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A túszejtő több órás tárgyalás után maga nyitott ajtót a rendőröknek.","shortLead":"A túszejtő több órás tárgyalás után maga nyitott ajtót a rendőröknek.","id":"20201124_Tuszejtes_Szentpetervar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11bc1747-dab9-43da-83e4-bf4cf70378f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640053b5-d8f5-4449-bd74-3ec0c20596f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_Tuszejtes_Szentpetervar","timestamp":"2020. november. 24. 16:10","title":"Megadta magát a férfi, aki túszul ejtett hat gyereket Szentpéterváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre fel is hívja a felhasználók figyelmét.","shortLead":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre...","id":"20201125_tiktok_epilepszia_szuro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3f540c-6364-4af2-9ac9-3faff89ecfbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_tiktok_epilepszia_szuro","timestamp":"2020. november. 25. 13:03","title":"Új funkciót kapott a TikTok, megvédheti a felhasználót az epilepsziás rohamoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volner János azt mondta, hogy olyan határ elé állítják a kamupártokat, ami szinte teljesen ellehetetleníti a működésüket. A képviselő nem érti az ellenzék reakcióját.","shortLead":"Volner János azt mondta, hogy olyan határ elé állítják a kamupártokat, ami szinte teljesen ellehetetleníti...","id":"20201124_volner_janos_modosito_valasztojogi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a29e23-e619-41a3-b32e-343fa1ab90cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_volner_janos_modosito_valasztojogi_torveny","timestamp":"2020. november. 24. 17:15","title":"A Volner párt elnöke a kamupártokkal magyarázta a választási törvény miatt beadott módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab8196e-2840-45f5-aaca-f3943ccca927","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legnépszerűbb kortárs olasz író megnevezte 40 kedvenc női szerzőjét. ","shortLead":"A legnépszerűbb kortárs olasz író megnevezte 40 kedvenc női szerzőjét. ","id":"20201124_Magyar_is_van_Elena_Ferrante_kedvenc_szerzoi_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fab8196e-2840-45f5-aaca-f3943ccca927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46441f04-296e-4b1a-8e9c-0c71cb316b51","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Magyar_is_van_Elena_Ferrante_kedvenc_szerzoi_kozott","timestamp":"2020. november. 24. 10:09","title":"Magyar is van Elena Ferrante kedvenc szerzői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]