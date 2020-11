Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6f19a08-f0f4-4689-97a2-b6a1ae634213","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja a mobiltelefonját erre a célra. Közel 20 év videojátékos tapasztalat után őt kérdeztük, hogy mik a legjobbak.\r

\r

\r

","shortLead":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja...","id":"huawei_20201026_gamer_mobilos_jatekok_appok_fortnite","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f19a08-f0f4-4689-97a2-b6a1ae634213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6cb3b0-15f8-4f78-bfc9-86b636cfc315","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201026_gamer_mobilos_jatekok_appok_fortnite","timestamp":"2020. november. 26. 13:30","title":"Nyolc éves kora óta gamer, most elmondja, mik a kedvenc mobilos játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","shortLead":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","id":"20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682d5583-e7e3-4390-b945-c952713166bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","timestamp":"2020. november. 26. 12:20","title":"G7: Mészáros Lőrincével felérő vagyona van egy magyarországi testvérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ba5f0c-f7e8-42d7-b2c0-618b1476d233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky szakértői több mint 250 olyan adathalász oldalt azonosítottak, amelyek célja a népszerű mobiljátékhoz, a PUBG Mobile-hoz tartozó fiókok és a kapcsolódó személyes adatok ellopása.","shortLead":"A Kaspersky szakértői több mint 250 olyan adathalász oldalt azonosítottak, amelyek célja a népszerű mobiljátékhoz...","id":"20201126_pubg_mobile_adathalaszat_adathalasz_szemelyes_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ba5f0c-f7e8-42d7-b2c0-618b1476d233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11a9d35-54c4-43d6-bda8-08d5f840c740","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_pubg_mobile_adathalaszat_adathalasz_szemelyes_adat","timestamp":"2020. november. 26. 15:03","title":"Fent van ez az alkalmazás a telefonján? Ha nem vigyáz, az adatai bánhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A keleti régióban, ahol az uniós népesség mintegy negyede él, kemény tud lenni az élet a nemi kisebbségek számára – állapítja meg a brit lap elemzése.\r

","shortLead":"A keleti régióban, ahol az uniós népesség mintegy negyede él, kemény tud lenni az élet a nemi kisebbségek számára –...","id":"20201126_Economist_A_Vasfuggony_helyen_szivarvanyfuggony_valasztja_szet_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008ee77a-7be0-473f-9a39-d776bd703d2c","keywords":null,"link":"/360/20201126_Economist_A_Vasfuggony_helyen_szivarvanyfuggony_valasztja_szet_Europat","timestamp":"2020. november. 26. 07:40","title":"Economist: A vasfüggöny helyén szivárványfüggöny választja szét Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6602726-464f-44e8-a9ce-2fd05637899e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mateusz Morawiecki elutasította a bizottsági elnök javaslatát a költségvetési feltételrendszer bírósági vizsgálatára.","shortLead":"Mateusz Morawiecki elutasította a bizottsági elnök javaslatát a költségvetési feltételrendszer bírósági vizsgálatára.","id":"20201125_lengyel_kormanyfo_von_der_leyen_unios_veto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6602726-464f-44e8-a9ce-2fd05637899e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f6ed1b-ceeb-421e-ba5f-fcafa8939ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_lengyel_kormanyfo_von_der_leyen_unios_veto","timestamp":"2020. november. 25. 18:55","title":"A lengyel kormányfő ragaszkodik a vétóhoz, és hallani sem akar Von der Leyen ötletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","shortLead":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","id":"20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c246632-a6ff-4abc-a665-2602cd7e17b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","timestamp":"2020. november. 25. 18:29","title":"Project Syndicate: \"Orbán Viktor miniszterelnök véleménycikke nem felel meg a sztenderdjeinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányhivatal szerint a főváros nem hajtotta végre a járatsűrítést, a BKK szerint viszont már mindent bevetettek.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a főváros nem hajtotta végre a járatsűrítést, a BKK szerint viszont már mindent bevetettek.","id":"20201125_bkk_jaratsurites_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c236638-7d81-4f55-b11b-801e4c6218b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_bkk_jaratsurites_kormanyhivatal","timestamp":"2020. november. 25. 18:37","title":"BKK: Forgalomba állítottunk minden létező buszt, villamost, trolit és metrószerelvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]