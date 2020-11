Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új teszt segíthet eloszlati a nemrég kiderült gyártási hiba miatti kétségeket. A vakcinagyártó vezérigazgatója szerint ez nem késlelteti a védőoltás európai engedélyeztetési folyamatát.","shortLead":"Az új teszt segíthet eloszlati a nemrég kiderült gyártási hiba miatti kétségeket. A vakcinagyártó vezérigazgatója...","id":"20201127_astrazeneca_vedooltas_ujabb_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995ee532-1bcb-432b-8e42-259b34851c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_astrazeneca_vedooltas_ujabb_teszt","timestamp":"2020. november. 27. 09:47","title":"Újabb kísérlettel ellenőrizhetik az AstraZeneca oltásának hatásosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen megvédheti adatait.","shortLead":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen...","id":"20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a833695b-e4d7-4903-a062-f1e7f91262aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","timestamp":"2020. november. 26. 08:03","title":"Van egy remek védelmi funkció az androidos mobilokban – így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89e5e34-c568-4370-a760-be6dcc607113","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Proel Biotech által kitalált teszt képes kimutatni a koronavírus-fertőzés ellen termelt antitesteket, ha azok megtalálhatók az alany szervezetében.","shortLead":"A Proel Biotech által kitalált teszt képes kimutatni a koronavírus-fertőzés ellen termelt antitesteket, ha azok...","id":"20201126_koronavirusteszt_virusteszt_erdelyi_magyarok_kutatok_proel_biotech_antitestek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b89e5e34-c568-4370-a760-be6dcc607113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfac4b34-5382-474b-8ce0-87cd50f4fab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_koronavirusteszt_virusteszt_erdelyi_magyarok_kutatok_proel_biotech_antitestek","timestamp":"2020. november. 26. 17:08","title":"Erdélyi magyar kutatók tesztjével gyorsan ellenőrizhető, átesett-e valaki a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58d5b05-f5b5-4531-9fc8-e33f343343c0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország nagyon rosszul járna azzal, ha nem részesülne az Orbán Viktor vétójával blokkolt európai uniós helyreállítási alapból, az ugyanis nem hitelfelvételt jelentene, hanem támogatást – mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki 2016-ig a Századvég Gazdaságkutató vezető munkatársa volt. A szakember szerint a kormány hamarosan rákényszerülhet az áfa csökkentésére is.","shortLead":"Magyarország nagyon rosszul járna azzal, ha nem részesülne az Orbán Viktor vétójával blokkolt európai uniós...","id":"202048_csusztatas_aveto_arnyekaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c58d5b05-f5b5-4531-9fc8-e33f343343c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62965165-e138-49be-9703-193195b44869","keywords":null,"link":"/360/202048_csusztatas_aveto_arnyekaban","timestamp":"2020. november. 26. 11:00","title":"Ha Orbán vétózik, uniós ingyen pénztől esünk el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter az orosz egészségügyi miniszterrel közösen jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés ellen kifejlesztett orosz vakcinát és annak előállítását is személyesen nézhetik meg magyar kutatók. Ha mindenki elégedett, decembertől indulhat a szállítás, és hozhatják ide a gyártási technológiát is.","shortLead":"Szijjártó Péter az orosz egészségügyi miniszterrel közösen jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés ellen...","id":"20201127_orosz_vakcina_kutatok_szijjarto_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dfab5d-5674-4657-bb05-d680cc28f328","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_orosz_vakcina_kutatok_szijjarto_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 13:07","title":"Magyar kutatók utaznak Oroszországba vakcinákat vizsgálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kérdéses, hogy az oltás 90 százalékos hatásosságot kimutató kísérletében nem a résztvevők fiatalabb életkora játszotta-e a döntő szerepet.","shortLead":"Kérdéses, hogy az oltás 90 százalékos hatásosságot kimutató kísérletében nem a résztvevők fiatalabb életkora...","id":"20201126_astrazeneca_koronavirus_vakcina_gyartasi_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2e0db-0b8e-4fe0-8297-d47d5c877e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_astrazeneca_koronavirus_vakcina_gyartasi_hiba","timestamp":"2020. november. 26. 17:27","title":"Gyártási hiba árnyékolja be az AstraZeneca vakcinájának hatásosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint nincs olyan általános előírás, amely tiltaná a Covid-osztályokon a mobiltelefonok használatát.","shortLead":"A tárca szerint nincs olyan általános előírás, amely tiltaná a Covid-osztályokon a mobiltelefonok használatát.","id":"20201127_emmi_covid_koronavirus_mobiltelefon_kapcsolattartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6ee222-b9ae-4d51-9288-605b3b22dc17","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_emmi_covid_koronavirus_mobiltelefon_kapcsolattartas","timestamp":"2020. november. 27. 19:37","title":"Emmi: Lehet használni mobiltelefont a Covid-osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2020. november. 26. 07:30","title":"Rossz szokásokon innen és túl – mikortól beszélünk függőségről? (Interjú dr. Petke Zsolttal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"}]