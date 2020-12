Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 270 ezer ember halálát okozta a fertőzés.","shortLead":"Az országban már több mint 270 ezer ember halálát okozta a fertőzés.","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125e5292-7157-4696-8697-7ab742941f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 08:36","title":"Április óta nem követelt ennyi áldozatot a járvány az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül szükséges egy PlayStation 5, hogy valaki megtapasztalja a rendszerhez tartozó új kontroller előnyeit. Az ugyanis már a Steam játékplatformmal is kompatibilis.","shortLead":"Nem feltétlenül szükséges egy PlayStation 5, hogy valaki megtapasztalja a rendszerhez tartozó új kontroller előnyeit...","id":"20201202_steam_jatekok_playstation_5_ps5_dualsense_kontroller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eecff1b-0bca-42dc-bca7-65fc49d16f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_steam_jatekok_playstation_5_ps5_dualsense_kontroller","timestamp":"2020. december. 02. 10:03","title":"A PlayStation 5 új kontrollere PC-s játékokkal is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45247bf-8f0f-44e9-ba45-5035d4caebdf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 28 méter magas lucfenyő három napon át utazott a szlovéniai Kocevjéből.","shortLead":"A 28 méter magas lucfenyő három napon át utazott a szlovéniai Kocevjéből.","id":"20201202_Szloveniabol_erkezett_a_Vatikan_idei_karacsonyfaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45247bf-8f0f-44e9-ba45-5035d4caebdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b862e27a-61eb-49fc-90c6-38b6eb0376ef","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Szloveniabol_erkezett_a_Vatikan_idei_karacsonyfaja","timestamp":"2020. december. 02. 09:58","title":"Szlovéniából érkezett a Vatikán idei karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea53b45f-b739-4566-b89e-a599820d1144","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos egyben kissé ijesztő is, ahogy egy ilyen több ezer tonnás szerkezet imbolyog.","shortLead":"Látványos egyben kissé ijesztő is, ahogy egy ilyen több ezer tonnás szerkezet imbolyog.","id":"20201203_Mintha_lelegezne_egy_New_Yorki_hid_ahogy_a_szel_miatt_felle_mozog__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea53b45f-b739-4566-b89e-a599820d1144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4203aa-5dbc-47f7-8981-b1bce5655fc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Mintha_lelegezne_egy_New_Yorki_hid_ahogy_a_szel_miatt_felle_mozog__video","timestamp":"2020. december. 03. 08:09","title":"Mintha lélegezne egy New York-i híd, ahogy a szél miatt fel-le mozog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A klub ennek ellenére nem kérte a szombati bajnoki mérkőzésének elhalasztását.","shortLead":"A klub ennek ellenére nem kérte a szombati bajnoki mérkőzésének elhalasztását.","id":"20201203_Koronavirus_Kisvarda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2b0221-cfc4-46d2-9223-06ecfdb60e8d","keywords":null,"link":"/sport/20201203_Koronavirus_Kisvarda","timestamp":"2020. december. 03. 17:57","title":"Több játékos és szinte az egész edzői stáb koronavírusos a kisvárdai focicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak odaítélése terén”. ","shortLead":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak...","id":"20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c5979-f903-480f-8551-fe740022d122","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","timestamp":"2020. december. 03. 12:24","title":"Megint hol vannak a nők? A hazai irodalmi díjak több mint 80 százalékát férfiak kapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is intő jel a térség erőviszonyainak megváltozására.","shortLead":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is...","id":"20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb19d8-c78a-4c2b-8748-f778bb17658b","keywords":null,"link":"/360/20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","timestamp":"2020. december. 02. 17:00","title":"Pattanásig feszülnek az idegek a Közel-Keleten az iráni atomtudós likvidálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c24d30-f90e-4a4b-80bc-2e70fd370a53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány és a Brexit miatt több mint háromszáz éve nem látott recesszió sújtja az Egyesült Királyság gazdaságát.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a Brexit miatt több mint háromszáz éve nem látott recesszió sújtja az Egyesült Királyság...","id":"20201202_debenhams_topshop_csod_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50c24d30-f90e-4a4b-80bc-2e70fd370a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce040b7-a882-4776-871b-062e27a9be8a","keywords":null,"link":"/kkv/20201202_debenhams_topshop_csod_bezaras","timestamp":"2020. december. 02. 15:57","title":"Bezárja üzleteit a Debenhams, megszűnhet a Topshop is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]