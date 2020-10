Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt menne ki a Fradi meccsére, jó eséllyel kint marad.","shortLead":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt...","id":"20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b297e7c-6c02-4e65-b449-037f4ee889f0","keywords":null,"link":"/sport/20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","timestamp":"2020. október. 05. 16:36","title":"Kiderült, milyen sorrendben juthatunk jegyhez a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katarina Barley, az Európai Parlament szocialista alelnöke szerint a Fidesz minden lehetséges módon megpróbálja lejáratni a kritikusait, a sajtó nagy része pedig a párt kezében van.","shortLead":"Katarina Barley, az Európai Parlament szocialista alelnöke szerint a Fidesz minden lehetséges módon megpróbálja...","id":"20201006_ep_alelnok_katarina_barley_orban_viktor_fidesz_media_kesma_eu_s_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a7423-834f-4972-bccd-819abf1a42d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_ep_alelnok_katarina_barley_orban_viktor_fidesz_media_kesma_eu_s_tamogatas","timestamp":"2020. október. 06. 11:50","title":"EP-alelnök: Az EU-s támogatásokat Orbán korrupt rendszerétől akarjuk megvonni, nem a magyar néptől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","shortLead":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","id":"20201005_zara_hm_bezarasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81034c4a-5a7b-449a-96c4-72bd31584e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_zara_hm_bezarasok","timestamp":"2020. október. 05. 17:50","title":"Több száz Zara és H&M zár be visszaesés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás elleni harcban.","shortLead":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás...","id":"20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4ff3c-d936-401b-b6e8-6d7a927557c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","timestamp":"2020. október. 05. 16:09","title":"Barack Obamát idézve hívta fel Áder János a figyelmet a klímakatasztrófára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","id":"20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2851066-0d54-4b03-8734-121fb1297a35","keywords":null,"link":"/elet/20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:28","title":"Rendőrtől próbált pisztolyt lopni egy férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra munkába lépett a járványhelyzetet felügyelő bizottság, lépcsőzetesen szigorít az olasz kormány.","shortLead":"Újra munkába lépett a járványhelyzetet felügyelő bizottság, lépcsőzetesen szigorít az olasz kormány.","id":"20201005_Romlik_a_helyzet_Olaszorszagban_visszater_a_kotelezo_utcai_szajmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4352fe3-31b9-4fb2-8859-55eb137c9478","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_Romlik_a_helyzet_Olaszorszagban_visszater_a_kotelezo_utcai_szajmaszk","timestamp":"2020. október. 05. 20:21","title":"Romlik a helyzet Olaszországban, visszatér a kötelező utcai szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalom vagy kampányfogás?","shortLead":"Aggodalom vagy kampányfogás?","id":"20201006_joe_biden_donald_trump_koronavirus_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd1e6b9-c05c-494f-82d9-3a31d5e011b3","keywords":null,"link":"/elet/20201006_joe_biden_donald_trump_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. október. 06. 09:55","title":"Bident úgy védi a felesége a koronavírustól, hogy abból oktatófilm lehetne Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első akadályt mindegyik jelentkező sikerrel vette.","shortLead":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első...","id":"20201006_lanchid_felujitas_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772c45-48f4-479d-92be-96bfa1186f17","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_lanchid_felujitas_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 11:17","title":"Négy pályázó közül választják ki, kik újítják fel a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]